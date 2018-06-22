Сенцов не проситиме помилування у Путіна - адвокат

Український режисер Олег Сенцов, який відбуває покарання в російській колонії, не писатиме прохання про помилування. Про це повідомив агенції новин "Інтерфакс" в п'ятницю, 22 червня, адвокат українця Дмитро Дінзе. "Олег проти помилування. Він не буде нічого писати президенту (Росії Володимиру Путіну. - Ред.)", - зазначив захисник.

За даними Дінзе, Сенцов переважно лежить, "оскільки йому важко рухатися". "Зараз йому вкачують по 3 -4 літри різних поживних рідин через катетер, бо у нього усі вени вже поколоті попередніми процедурами", - додав Дінзе. Раніше стало відомо про проблеми з серцем і нирками в Сенцова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова тим часом звернулася до керівника Федеральної служби виконання покарань (ФСПВ) РФ Геннадія Корнієнка з проханням терміново надати їй допуск на відвідання українського політв’язня. Її російська колега Тетяна Москалькова також повідомила, що направила до ФСПВ прохання про дозвіл двом уповноваженим відвідати Сенцова.

Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на анексованому півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його було засуджено до 20 років позбавлення волі. Режисер відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування. Він вимагає звільнення усіх "бранців Кремля".