 Сенат Італії висловив довіру уряду Джузеппе Конте | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Сенат Італії висловив довіру уряду Джузеппе Конте

Верхня палата італійського парламенту переважною більшістю висловила довіру новому уряду країни на чолі з Джузеппе Конте. Голосування у нижній палаті має відбутися 6 червня.

Джузеппе Конте під час виступу в Сенаті Італії, 5 червня

Джузеппе Конте під час виступу в Сенаті Італії, 5 червня

Верхня палата парламенту Італії - Сенат - ввечері у вівторок, 5 червня, висловила довіру уряду Джузеппе Конте, висунутого на посаду коаліцією лівих і правих популістів з "Руху п'ти зірок" та "Ліги Півночі". 171 сенатор підтримав новий уряд, 117 виступили проти, ще 25 - утрималися.

DW.COM

Італією спільно керуватимуть праві та ліві популісти. Це може призвести до фінансової кризи в країні та до настання неспокійних часів у Європі, вважає Барбара Везель. (01.06.2018)

У програмній промові Джузеппе Конте - зростання економіки Італії та боротьба за зміни в ЄС. Санкції проти РФ потрібно переглянути, вважає він. (05.06.2018)

Італія, ймовірно, зможе обійтися без дострокових виборів. Популісти "Руху п'яти зірок" та "Ліги півночі" знову домовилися щодо уряду. (31.05.2018)

Сам Конте, виступаючи раніше у Сенаті з програмою уряду, заявив, що вона буде "популістською". "Якщо популізм означає бути в стані дослухатися до потреб людей, тоді ми його вимагаємо", - зазначив Конте, цитує інформагенція AFP. Свою підтримку уряду Конте має також висловити нижня палата італійського парламенту. Голосування відбудеться ввечері в середу, 6 червня.

Нагадаємо, у виступі перед сенаторами новопризначений прем'єр Італії говорив і про перегляд санкцій ЄС щодо Росії та більшу відкритість до Москви. Джузеппе Конте також обіцяв радикальні зміни в Італії, зокрема, стосовно дотримання норм Євросоюзу щодо бюджету та у сфері міграції.

Президент Італії Серджо Маттарелла схвалив склад кабінету міністрів Конте лише з другої спроби - після того як "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" погодилися замінити свого кандидата на посаду міністра економіки та фінансів.

Дивитись відео 01:38
Now live
01:38 хв

Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Чотири роки під санкціями: хто в Росії зазнав обмежень Заходу (24.04.2018)  

Також за темою

Italien | Giuseppe Conte

Новий прем'єр Італії виступив за перегляд санкцій проти РФ 05.06.2018

У програмній промові Джузеппе Конте - зростання економіки Італії та боротьба за зміни в ЄС. Санкції проти РФ потрібно переглянути, вважає він.

Italien Rom Giuseppe Conte

Джузеппе Конте відмовився від мандата на формування уряду Італії 27.05.2018

Джузеппе Конте, якого висунули на посаду прем'єр-міністра Італії, після зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллою відмовився від спроб сформувати уряд. Маттарелла відхилив кандидатуру міністра економіки.

Giuseppe Conte

В прем'єри Італії висунули новачка в політиці Джузеппе Конте 21.05.2018

В Італії лівопопулістський "Рух п'яти зірок" і ультраправа "Ліга Півночі" представили кандидата у прем'єр-міністри. Вибір пав на 54-річного маловідомого в політиці Джузеппе Конте.

Докладно

DW

Як у Берліні відзначали 65-річчя Deutsche Welle

Анґела Меркель похвалила Deutsche Welle за серйозну журналістику й об'єктивність. 

default

"Нафтогаз": Нідерланди арештували активи "Газпрому"

"Нафтогаз" повідомив про чергову судову "перемогу" щодо суперечки з "Газпромом". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  