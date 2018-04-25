Сенат США схвалив кандидатуру нового посла у Німеччині

Новим послом США в Німеччині стане 51-річний Річард Гренелл. Його кандидатуру в четвер, 26 квітня, схвалив американський Сенат. Посада посла США в Німеччині залишалася вільною протягом 15 місяців. Дональд Трамп висунув кандидатуру Гренелла ще у вересні 2017 року, проте його вибір викликав різку критику серед представників Демократичної партії.

Зокрема, ставленика Трампа звинувачували в некоректних висловлюваннях на адресу жінок, які він допускав у своєму Twitter. Окрім того, Гренеллу дорікали за те, що він називав "роздутим" ймовірне втручання Кремля в американські вибори.

Гренелл був соратником Трампа ще на ранніх стадіях передвиборної кампанії. У минулому він протягом семи років працював речником американської делегації в ООН. Гренелл ще в 1990-і роки визнав свою гомосексуальну орієнтацію і відтоді виступає за легалізацію одностатевих шлюбів.