 Сенат США схвалив кандидатуру нового посла у Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
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Новини

Сенат США схвалив кандидатуру нового посла у Німеччині

Після 15 місяців очікування у Німеччині знову з'явиться американський посол. Цю посаду обійме Річард Гренелл, проти призначення якогораніше виступали демократи.

Річард Гренелл

Річард Гренелл

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Новим послом США в Німеччині стане 51-річний Річард Гренелл. Його кандидатуру в четвер, 26 квітня, схвалив американський Сенат. Посада посла США в Німеччині залишалася вільною протягом 15 місяців. Дональд Трамп висунув кандидатуру Гренелла ще у вересні 2017 року, проте його вибір викликав різку критику серед представників Демократичної партії.

Зокрема, ставленика Трампа звинувачували в некоректних висловлюваннях на адресу жінок, які він допускав у своєму Twitter. Окрім того, Гренеллу дорікали за те, що він називав "роздутим" ймовірне втручання Кремля в американські вибори.

Гренелл був соратником Трампа ще на ранніх стадіях передвиборної кампанії. У минулому він протягом семи років працював речником американської делегації в ООН. Гренелл ще в 1990-і роки визнав свою гомосексуальну орієнтацію і відтоді виступає за легалізацію одностатевих шлюбів.
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