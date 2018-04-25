Сенат США затвердив Майка Помпео на посаді держсекретаря

Сенат Сполучених Штатів Америки в четвер, 26 квітня, підтримав призначення Майка Помпео новим державним секретарем США. "За" його кандидатуру проголосували 57 сенаторів, "проти" - 42, передає інформагенція Reuters.

Кандидатуру Помпео вніс президент США Дональд Трамп. Помпео, який раніше очолював Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), вважають вірним союзником президента. Демократи остерігаються, що це призначення призведе до жорсткішого зовнішньополітичного курсу, який може спричинити наростання напруження в відносинах США з Іраном.

Очікується, що щойно призначений держсекретар негайно візьметься до роботи. За даними dpa, вже 26 квітня Помпео летить на зустріч із представниками країн НАТО до Брюсселю. Інформагенція також пише, що Помпео ще минулого тижня приєднався до підготовки історичних перемовин Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином. Після затвердження Помпео на посаді Сенатом речниця Держдепу повідомила, що цього тижня він здійснить робочі поїдки до Саудівської Аравії, Йорданії та Ізраїлю.

Помпео замінив на посаді держсекретаря Рекса Тіллерсона, якого Трамп звільнив у березні. Він пояснив це рішення розбіжностями в політичних поглядах. ЗМІ неодноразово писали про суперечності, які виникали між політиками. На початку цього року Тіллерсон запевнив, що не сумнівається в психічному здоров'ї Трампа, хоча й відмовився спростовувати, що назвав президента США "придурком".