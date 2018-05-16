Сенат США вперше затвердив жінку на посаді глави ЦРУ

Сенат США в четвер, 17 травня, затвердив Джину Гаспел головою Центрального розвідувального управління (ЦРУ). "За" Гаспел проголосували 54 сенатори, "проти" - 45. Інформагенція AP повідомляє, що це був найменший розрив при голосуванні за голову ЦРУ за останні 70 років, однак нову очільницю ЦРУ підтримали як республіканська більшість, так і кілька демократів. Серед тих, хто підтримав кандидатуру Гаспел, - шестеро колишніх голів ЦРУ, військові офіцери та дипломати у відставці.

61-річна Гаспел близько 30 років працювала під прикриттям у Африці, Європі та низці інших, засекречених місць. Як повідомляє AP, Гаспел володіє турецькою та російською. Процес обговорення кандидатури Гаспел був ускладнений тим, що її пов'язують із програмами спецслужби, які включали переміщення підозрюваних у тероризмі до таємних в'язниць ЦРУ за кордоном, де їх катували.

Колишній директор ЦРУ Майк Помпео зайняв посаду державного секретаря США. За кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря у Сенаті також проголосувала лише незначна більшість.