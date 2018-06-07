Сенат Канади схвалив легалізацію марихуани

Канадський Сенат у четвер, 7 червня, підтримав законопроект уряду Джастіна Трюдо з легалізації рекреаційної марихуани та повернув його палаті громад з чотирма десятками поправок. У сенаті легалізацію підтримали 52-ма голосами проти 30-ти, один сенатор утримався. Легалізації протистояли консерватори та представники корінних народів, які вважають, що Ліберальна партія, до якої належить Трюдо, не проконсультувалася із ними належним чином.

У разі схвалення версії законопроекту з поправками у нижній палаті парламенту повнолітні громадяни Канади зможуть володіти марихуаною у кількості до 30 грамів. При цьому провінції зможуть встановити власні вікові обмеження.

Серед поправок, внесених сенаторами, можливість регіональної влади забороняти вирощування марихуани вдома. В попередній версії законопроекту передбачалося обмеження на вирощування до чотирьох рослин у домогосподарстві за умови приватного використання. Інші поправки також включають жорсткі обмеження щодо реклами марихуани та похідних від неї товарів, зокрема також і зображення на футболках або бейсболках.

Для налагодження продажу рекреаційної марихуани канадським провінціям знадобиться до трьох місяців. Легалізація рекреаційної марихуани була однією з обіцянок Трюдо під час передвиборної кампанії. Продаж медичної марихуани був дозволений у Канаді з 2001 року.