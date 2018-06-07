 Сенат Канади схвалив легалізацію марихуани | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

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Новини

Сенат Канади схвалив легалізацію марихуани

Канада зробила крок до легалізації рекреаційної марихуани. Поправки, внесені сенаторами, обмежують вирощування та рекламу цих рослин.

Канада зробила крок до легалізації рекреаційної марихуани

Канада зробила крок до легалізації рекреаційної марихуани

Канадський Сенат у четвер, 7 червня, підтримав законопроект уряду Джастіна Трюдо з легалізації рекреаційної марихуани та повернув його палаті громад з чотирма десятками поправок. У сенаті легалізацію підтримали 52-ма голосами проти 30-ти, один сенатор утримався. Легалізації протистояли консерватори та представники корінних народів, які вважають, що Ліберальна партія, до якої належить Трюдо, не проконсультувалася із ними належним чином.

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У разі схвалення версії законопроекту з поправками у нижній палаті парламенту повнолітні громадяни Канади зможуть володіти марихуаною у кількості до 30 грамів. При цьому провінції зможуть встановити власні вікові обмеження.

Серед поправок, внесених сенаторами, можливість регіональної влади забороняти вирощування марихуани вдома. В попередній версії законопроекту передбачалося обмеження на вирощування до чотирьох рослин у домогосподарстві за умови приватного використання. Інші поправки також включають жорсткі обмеження щодо реклами марихуани та похідних від неї товарів, зокрема також і зображення на футболках або бейсболках.

Для налагодження продажу рекреаційної марихуани канадським провінціям знадобиться до трьох місяців. Легалізація рекреаційної марихуани була однією з обіцянок Трюдо під час передвиборної кампанії. Продаж медичної марихуани був дозволений у Канаді з 2001 року.

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