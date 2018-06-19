 Сенат Канади легалізував марихуану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

Сенат Канади легалізував марихуану

Канадський Сенат проголосував за легалізацію канабісу. Канадці зможуть вирощувати вдома до чотирьох рослин для особистого використання.

Канадський Сенат підтримав рішення про легалізацію канабісу

Канадський Сенат підтримав рішення про легалізацію канабісу

Верхня палата канадського парламенту - Сенат - у вівторок, 19 червня, схвалила законопроект, що легалізує використання канабісу. За нього проголосували 52 сенатори, 29 були проти, ще двоє утрималися.

Перед цим таке ж рішення прийняла нижня палата парламенту. Тепер закон має підписати генерал-губернаторка Канади Жулі Пайєтт. Очікується, що це може статися до вересня.

Після того, як закон набере чинності, канадці віком від 18 років (19 в деяких регіонах) зможуть придбати один грам марихуани приблизно за 6,5 євро. Особисте володіння буде обмежено 30 грамами марихуани. За підрахунками, цей ринок може скласти 4,6 мільярда євро.

За словами міністерки охорони здоров'я країни Гінетт Петітпас Тейлор, словами, уряд буде слідувати рекомендаціям експертної групи щодо дозволу громадянам вирощувати до чотирьох рослин для особистого використання. Прийнятий законопроект також містить обмеження на рекламу марихуани.

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В американському штаті Каліфорнія особам, яким виповнився 21 рік, відтепер дозволено купувати, транспортувати і споживати до 28,5 грама марихуани. Домогосподарства мають право вирощувати до шести рослин марихуани. (01.01.2018)

Нижня палата парламенту Канади підтримала законопроект щодо легалізації канабісу. Це було обіцянкою прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо, який визнав, що сам вживав марихуану. (19.06.2018)

Легалізація марихуани була одною із передвиборчих обіцянок прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який визнав, що курив канабіс зі своїми друзями "п'ять-шість разів", у тому числі з часу обрання депутатом. Трюдо наполягав на тому, що країна має легалізувати виробництво, продаж та споживання марихуани ще до 2019 року. Спочатку планувалося, що заборона на канабіс, яка діяла з 1923 року, буде скасована з 1 липня.

Використання марихуани для медичних цілей було дозволено в Канаді ще майже двадцять років тому. Після остаточного затвердження закону Канада стане першою країною з Великої сімки, яка легалізувала марихуану. 

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