 Сенатори США вимагають від банків повідомити про рахунки російських олігархів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
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Новини

Сенатори США вимагають від банків повідомити про рахунки російських олігархів

Сенатори-демократи в США направили листа великим американським і європейським банкам з вимогою розповісти про рахунки, що належать фігурантам "Кремлівської доповіді".

JPMorgan Chase має надати інформацію про рахунки російських олігархів

JPMorgan Chase має надати інформацію про рахунки російських олігархів

Представники Демократичної партії в американському Сенаті вимагають від найбільших міжнародних банків надати інформацію про рахунки, що належать росіянам, які фігурують в так званій "Кремлівській доповіді" мінфіну США.Відповідний лист сенатори Джин Шахін і Шелдон Уайтхаус розіслали трьом великим американським і п'ятьом європейським банкам, повідомляє Reuters в середу, 25 квітня, з посиланням на документ.

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Лист був відправлений американським Bank of America, JPMorgan Chase і Citibank, а також в німецький Deutsche Bank, британські Barclays і HSBC та швейцарські UBS і Credit Suisse. Сенатори вимагають, щоб фінансові інститути надали інформацію про те, чи проводили вони упродовж останніх п'яти років перевірку, щоб визначити, чи належать якісь рахунки фігурантам доповіді.

Банки повинні відзвітувати про перевірку рахунків

Якщо така перевірка була проведена, банки повинні повідомити про її результати. В іншому разі вони мають повідомити, що було зроблено для ідентифікації можливих зв'язків з бізнесменами з найближчого оточення російського президента Володимира Путіна. "Беручи до уваги їхнє багатство і відносини з російською владою, багато олігархів у Росії користуються або схильні до значного політичного впливу", - йдеться в листі.

Якщо банки відмовляться надавати інформацію, сенатори будуть вимагати вжити щодо них жорсткіших заходів, включно з державним розслідуванням. Представник JPMorgan Chase підтвердив інформагенції Reuters, що банк отримав листа і вивчає його. Представник Barclays відмовився від коментарів. В інших банках не відповіли на запит про лист.

Мінфін США опублікував "Кремлівську доповідь" в січні у відповідь на запит Конгресу про запровадження заходів проти Москви за втручання в президентські вибори 2016 року. У переліку містяться 210 імен росіян, серед яких 114 чиновників і 96 олігархів.
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