Сектор Гази: 60 загиблих і питання відповідальності

Протести на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем завершилися кривавою бійнею з десятками жертв. Чи свідомо ХАМАС відправив своїх людей на смерть та чи міг би Ізраїль діяти по-іншому?
Наслідком протестів на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем 14 травня стали 60 смертей та понад 1700 поранених
Протягом понеділка, 14 травня, під час протестів на кордоні з Ізраїлем загинули щонайменше60 палестинських демонстрантів, понад 1700 дістали поранень. Лише після того, як більшість демонстрантів залишила місце подій, правлячий в Секторі Гази радикальний ісламістський рух ХАМАС пішов на контакт з Ізраїлем. Його представники просигналізували ізраїльському уряду бажання знизити рівень насильства. Ізраїль відреагував відкриттям наступного дня контрольно-пропускного пункту "Керем Шалом" на кордоні з Сектором Гази, аби доставити в оточений регіон необхідні товари. У той самий час, очевидно, узгодивши це з ізраїльтянами, подібний крок зробив і Єгипет, відкривши свій кордон із Газою, аби доставити до лікарень країни поранених.
Тож увечері понеділка переговірний канал був відновлений. Ізраїль та ХАМАС представляють у них кожен своє, протилежне одне одному, бачення того, що сталося. Утім, відомо одне: у неділю, перед протестами, для переговорів до Каїра їздив лідер ХАМАСу Ісмаіл Ханія. Темою переговорів були ті самі - на той час іще майбутні - протести.
У ЗМІ курсують різноманітні бачення змісту переговорів. Міністр спецслужб Ізраїлю Ізраїль Катц після кривавих зіткнень заявив ізраїльському радіо, що єгипетські сили безпеки попреджали Ханію про те, що знають про підтримку ХАМАСом протестів та намір надіслати на кордон Сектора Гази своїх людей - як "живі боєприпаси жінок та дітей замість бомб та ракет". І ящо ХАМАС діятиме за таким планом, Ізраїль відреагує на повну силу. У свою чергу, Єгипет на бік ХАМАСу у такому випадку не стане, сказав Катц про зміст переговорів у Каїрі.
ХАМАС на чолі протестів?
Чи дійсно єгиптяни попередили Ханію? ХАМАС це заперечує. Але факт залишається фактом: протести в понеділок були завершені дуже швидко. Суперечлива інформація щодо зустрічі в Каїрі та комунікацію ХАМАСа з ізраїльськими спецслужбами викликає питання не лише про те, наскільки ХАМАС мав вплив на протести. Головне питання: чи брав ХАМАС у розрахунок можливу смерть низки палестинців з метою морально та політично дискредитувати єврейську державу та ізолювати таким чином Ізраїль дипломатично?
Утім, Ізраїль, у свою чергу, також стояв перед безпековою дилемою. Адже 50 з убитих у понеділок палестинців належали до лав ХАМАСу. І на що вони б пішли, якби їм вдалося прорватись через кордон? Припущення, що вони могли б влаштувати в Ізраїлі терористичні атаки, щонайменше, небезпідставне.
Ізраїльська ліберальна газета Haaretz, яка вже багато років є традиційним рупором прихильників діалогу з палестинцями, закидає ХАМАСу послідовний контроль над тим, що відбувалося під час протестів. Як на доказ цього газета вказує на обіцянку руху після завершення протестів послабити насильство в майбутньому. Причиною зміни стратегії ХАМАСу газета вважає, з одного боку, те, що рух, очевидно, відреагував на переповнені у понеділок лікарні, а з іншого - злякався погроз Ізраїлю взяти на приціл лідерів палестинського радикального руху. "Стало очевидно, що ситуація в Газі заспокоюється, коли ХАМАС цього хоче. Коли ні - насильство посилюється", - висновує Haaretz.
Нова стратегія ХАМАСу?
Це припущення видається цілком логічним, якщо взяти до уваги заяву речника ХАМАСу Фавзі Бархума від 16 травня: "Демонстрації триватимуть, поки наш народ не досягне своїх цілей". Кілька палестинських об'єднань, серед яких і ХАМАС, закликали до нових протестів у п'ятницю, 18 травня.
Американська газета Washington Post припускає, що ХАМАС та інші угруповання роблять ставку на нову стратегію: "Вони зібрали тисячі людей, які формально вважаються цивільними, для маршу протесту, аби спробувати прорвати паркан на кордоні. При цьому вони беруть у розрахунок, що багато людей будуть убиті. Такий наслідок буде моральною та політичною поразкою Ізраїлю і, можливо, полегшення для режиму (ХАМАСу - Ред.), який у прямому сенсі заблокований з усіх боків".
І дійсно з часу приходу до влади у Секторі Гази у 2006 році ХАМАС мало чого досяг для своїх громадян. За оцінками Світового банку, економіка Сектору Гази є залежною від закордонних пожертв і знаходиться на порозі колапсу. Крім того, за 12 років при владі ХАМАС не зробив нічого для того, аби вжити якихось заходів, спрямованих на відновлення довіри з Ізраїлем з метою покращення загальної життєвої ситуації населення.
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Позитивні реакції у палестинських ЗМІ
ХАМАС, підтримка якого останнім часом упала навіть з боку дружнього режиму в Ірані, зі свого погляду, успішно попрацював у понеділок над тим, аби мобілізувати міжнародну громадськість. Таким чином, пишуть великі палестинські газети, акцію в понеділок можна вважати успіхом. "Увесь світ стоїть за нами і нашим справедливим завданням захищати свої права з огляду на вчинену Ізраїлем різню, а також з огляду на упередженість США щодо нас", - пише газета Al Quds. Водночас газета Al-Ayyam вважає, що після понеділкових подій справою честі для палестинців є "об'єднатися (…) через кров мучеників, біль поранених та муки народу, що знаходиться в облозі". Якщо цього не станеться, "наші лідери ніколи не дорівняються до нашого народу", робить висновок газета.
При цьому питанням, чи можна було б уникнути жертв, газети не задаються.