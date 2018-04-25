Світ озброюється: військові витрати-2017 сягнули рекорду з часів "холодної війни"

Військові витрати у світі в 2017 році зросли до найбільшого рівня з періоду "холодної війни". Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI) за підсумками минулого року, оприлюдненому в середу, 2 травня. Загалом на планеті на озброєння та армії витратили, за його оцінками, близько 1,73 трильйона доларів США, на 1,1 відсотка більше за показник 2016 року.

Лідером рейтингу витрат залишаються США - 610 мільярдів доларів, близько третини від глобальної суми. На другому місці - Китай із майже втричі меншою сумою. Утім, Пекін збільшив свій оборонний бюджет найбільше, на 12 мільярдів доларів. Від 2008 року частка оборонних витрат КНР у світі зросла вдвічі - до 13 відсотків. Росія вибула із трійки лідерів, поступившись Саудівській Аравії. Арабська монархія, за підрахунками SIPRI, витратила у 2017 році понад 69 мільярдів доларів.

Дивитись відео 02:43 Поділитись Фактчек DW: Чи припинила Україна експорт зброї в Росію? (27.03.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2v2Tp Фактчек DW: Чи припинила Україна експорт зброї в Росію

На кожну людину на Землі, таким чином, припадає 230 доларів таких витрат. На членів блоку НАТО припадає 52 відсотки загального обсягу світових військових витрат. На тлі зростання російської загрози, зазначають експерти SIPRI, зростають оборонні видатки у країнах Центральної Європи - на 12 відсотків у 2017 році.

Україна у 2017 році витратила на оборону 3,65 мільярда доларів, майже на 9 відсотків більше, аніж у 2016 році. Німеччина збільшила ці видатки на 3.5 відсотка - до 44,3 мільярда доларів, рекордного показника з 1999 року.

Санкції підкосили оборонний бюджет Росії

Військові витрати РФ різко впали минулоріч, вперше після дефолту 1998 року. SIPRI оцінює їх у 66 мільярдів доларів. Експерти установи пояснюють скорочення оборонного бюджету економічними проблемами, спричиненими санкціями за анексію Криму та агресію в Україні, а також здешевшанням нафти. Раніше Кремль вже анонсував подальше скорочення військових витрат.

SIPRI зазначає, що його підрахунки включають зарплати, витрати на операції, закупівлю зброї та військового обладнання, а також дослідження у галузі.

Дивитись відео 02:52 Поділитись Світ не хоче війни, але озброюється - нова доповідь SIPRI (12.12.2017) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2pDSG Світ не хоче війни, але озброюється - нова доповідь SIPRI