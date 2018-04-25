Світ озброюється: військові витрати-2017 сягнули рекорду з часів "холодної війни"

Росія різко скоротила витрати на армію та озброєння. Проте загалом у світі - тренд на зростання військових видатків.
Військові витрати у світі в 2017 році зросли до найбільшого рівня з періоду "холодної війни". Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI) за підсумками минулого року, оприлюдненому в середу, 2 травня. Загалом на планеті на озброєння та армії витратили, за його оцінками, близько 1,73 трильйона доларів США, на 1,1 відсотка більше за показник 2016 року.
Лідером рейтингу витрат залишаються США - 610 мільярдів доларів, близько третини від глобальної суми. На другому місці - Китай із майже втричі меншою сумою. Утім, Пекін збільшив свій оборонний бюджет найбільше, на 12 мільярдів доларів. Від 2008 року частка оборонних витрат КНР у світі зросла вдвічі - до 13 відсотків. Росія вибула із трійки лідерів, поступившись Саудівській Аравії. Арабська монархія, за підрахунками SIPRI, витратила у 2017 році понад 69 мільярдів доларів.
На кожну людину на Землі, таким чином, припадає 230 доларів таких витрат. На членів блоку НАТО припадає 52 відсотки загального обсягу світових військових витрат. На тлі зростання російської загрози, зазначають експерти SIPRI, зростають оборонні видатки у країнах Центральної Європи - на 12 відсотків у 2017 році.
Україна у 2017 році витратила на оборону 3,65 мільярда доларів, майже на 9 відсотків більше, аніж у 2016 році. Німеччина збільшила ці видатки на 3.5 відсотка - до 44,3 мільярда доларів, рекордного показника з 1999 року.
Санкції підкосили оборонний бюджет Росії
Військові витрати РФ різко впали минулоріч, вперше після дефолту 1998 року. SIPRI оцінює їх у 66 мільярдів доларів. Експерти установи пояснюють скорочення оборонного бюджету економічними проблемами, спричиненими санкціями за анексію Криму та агресію в Україні, а також здешевшанням нафти. Раніше Кремль вже анонсував подальше скорочення військових витрат.
SIPRI зазначає, що його підрахунки включають зарплати, витрати на операції, закупівлю зброї та військового обладнання, а також дослідження у галузі.
У світі в 2013-2017 роках продали на 10 відсотків більше зброї. Найбільшими її продавцями є США, Росія, Франція, Німеччина і Китай, повідомив Стокгольмський інститут проблем миру (SIPRI). (12.03.2018)
Найбільшими гравцями на глобальному ринку озброєнь залишаються США та Росія. Продажі озброєнь досягли найвищого рівня з часу завершення "холодної війни", наголошується у звіті SIPRI. (20.02.2017)