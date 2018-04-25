 Світ озброюється: військові витрати-2017 сягнули рекорду з часів ″холодної війни″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Світ озброюється: військові витрати-2017 сягнули рекорду з часів "холодної війни"

Росія різко скоротила витрати на армію та озброєння. Проте загалом у світі - тренд на зростання військових видатків.

Звіт SIPRI 2017 - глобальні видатки на озброєння

Військові витрати у світі в 2017 році зросли до найбільшого рівня з періоду "холодної війни". Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI) за підсумками минулого року, оприлюдненому в середу, 2 травня. Загалом на планеті на озброєння та армії витратили, за його оцінками, близько 1,73 трильйона доларів США, на 1,1 відсотка більше за показник 2016 року.

Лідером рейтингу витрат залишаються США - 610 мільярдів доларів, близько третини від глобальної суми. На другому місці - Китай із майже втричі меншою сумою. Утім, Пекін збільшив свій оборонний бюджет найбільше, на 12 мільярдів доларів. Від 2008 року частка оборонних витрат КНР у світі зросла вдвічі - до 13 відсотків. Росія вибула із трійки лідерів, поступившись Саудівській Аравії. Арабська монархія, за підрахунками SIPRI, витратила у 2017 році понад 69 мільярдів доларів.
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Фактчек DW: Чи припинила Україна експорт зброї в Росію

На кожну людину на Землі, таким чином, припадає 230 доларів таких витрат. На членів блоку НАТО припадає 52 відсотки загального обсягу світових військових витрат. На тлі зростання російської загрози, зазначають експерти SIPRI, зростають оборонні видатки у країнах Центральної Європи - на 12 відсотків у 2017 році.

Україна у 2017 році витратила на оборону 3,65 мільярда доларів, майже на 9 відсотків більше, аніж у 2016 році. Німеччина збільшила ці видатки на 3.5 відсотка - до 44,3 мільярда доларів, рекордного показника з 1999 року.

Санкції підкосили оборонний бюджет Росії

Військові витрати РФ різко впали минулоріч, вперше після дефолту 1998 року. SIPRI оцінює їх у 66 мільярдів доларів. Експерти установи пояснюють скорочення оборонного бюджету економічними проблемами, спричиненими санкціями за анексію Криму та агресію в Україні, а також здешевшанням нафти. Раніше Кремль вже анонсував подальше скорочення військових витрат.

SIPRI зазначає, що його підрахунки включають зарплати, витрати на операції, закупівлю зброї та військового обладнання, а також дослідження у галузі.
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Світ не хоче війни, але озброюється - нова доповідь SIPRI

Доля країн у глобальній торгівлі зброєю, 2016 рік

Доля країн у глобальній торгівлі зброєю, 2016 рік

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SIPRI: Продаж зброї в світі за п'ять років зріс на десять відсотків

У світі в 2013-2017 роках продали на 10 відсотків більше зброї. Найбільшими її продавцями є США, Росія, Франція, Німеччина і Китай, повідомив Стокгольмський інститут проблем миру (SIPRI). (12.03.2018)  

SIPRI: США та Росія - лідери на світовому ринку озброєнь

Найбільшими гравцями на глобальному ринку озброєнь залишаються США та Росія. Продажі озброєнь досягли найвищого рівня з часу завершення "холодної війни", наголошується у звіті SIPRI. (20.02.2017)  

Дослідник SIPRI: Україна у 2016 році вирішила спершу подбати про економіку, а не про оборону

За даними шведського інституту SIPRI, у 2016 році Україна скоротила видатки на оборону як в абсолютних цифрах, так і як частку ВВП. Причини цього в інтерв'ю DW пояснив дослідник Сімон Веземан. (25.04.2017)  

Посилання в інтернеті

Global military spending remains high at $1.7 trillion - SIPRI

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи припинила Україна експорт зброї в Росію  

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