Світовий банк отримає ще 13 мільярдів доларів на проекти розвитку

Країни-члени групи Світового банку (СБ) ухвалили рішення про збільшення капіталу банку на 13 мільярдів доларів. Про це рішення акціонерів Світовий банк повідомив у ніч на неділю, 22 квітня. Згідно з повідомленням, вирішальною під час ухвалення рішення стала позиція США.

Президент Світового банку Джим Йонг Кім назвав це рішення “історичним”. Кім також сподівається, що загальні щорічні фінансові можливості СБ зростуть до близько 100 мільярдів доларів в період з 2019 по 2030 фінансові роки. Торік вони становили 59 мільярдів доларів, а на 2018 рік очікується виділення кредитів на суму близько 80 мільярдів доларів США.

Водночас було вирішено змінити правила видачі кредитів на розвиток, що надаватимуться дочірньою структурою СБ - Міжнародним банком реконструкції та розвитку. У майбутньому країни, котрі мають високий ступінь розвитку, платитимуть вищі відсотки. Це стосується, зокрема, й Китаю.

Міністр фінансів США Стівен Мнучів заявив, що нові правила спонукатимуть розвинутіші країни активніше виходити на ринок запозичень, а невдаватися до послуг структур Світового банку. Натомість нововведення уможливлять надання допомоги “найбіднішим” країнам, виснував він.