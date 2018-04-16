 Світовий банк отримає ще 13 мільярдів доларів на проекти розвитку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

Світовий банк отримає ще 13 мільярдів доларів на проекти розвитку

Країни-донори Світового банку вирішили збільшити його капітал на 13 мільярдів доларів. Також змінюються правила видачі кредитів на розвиток.

Світовий банк

Штаб-квартира Світового банку в Вашингтоні

Країни-члени групи Світового банку (СБ) ухвалили рішення про збільшення капіталу банку на 13 мільярдів доларів. Про це рішення акціонерів Світовий банк повідомив у ніч на неділю, 22 квітня. Згідно з повідомленням, вирішальною під час ухвалення рішення стала позиція США.

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Щорічне засідання Міжнародного валютного фонду та Світового банку завершилося у Вашингтоні. Суперечка довкола держбюджету США стала однією з головних тем зустрічі. (11.10.2013)

Світовий банк нагадує про необхідність проведення українських реформ. За його прогнозом, у разі їхнього завершення ВВП України може зрости на чотири відсотки в наступних роках. (10.04.2018)

Президент Світового банку Джим Йонг Кім назвав це рішення “історичним”. Кім також сподівається, що загальні щорічні фінансові можливості СБ зростуть до близько 100 мільярдів доларів в період з 2019 по 2030 фінансові роки. Торік вони становили 59 мільярдів доларів, а на 2018 рік очікується виділення кредитів на суму близько 80 мільярдів доларів США.

Водночас було вирішено змінити правила видачі кредитів на розвиток, що надаватимуться дочірньою структурою СБ - Міжнародним банком реконструкції та розвитку. У майбутньому країни, котрі мають високий ступінь розвитку, платитимуть вищі відсотки. Це стосується, зокрема, й Китаю.

Міністр фінансів США Стівен Мнучів заявив, що нові правила спонукатимуть розвинутіші країни активніше виходити на ринок запозичень, а невдаватися до послуг структур Світового банку. Натомість нововведення уможливлять надання допомоги “найбіднішим” країнам, виснував він.
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