Світовий банк наполягає на необхідності завершення реформ в Україні

Світовий банк нагадує про необхідність якнайшвидшого завершення низки реформ в Україні. Про це у вівторок, 10 квітня, заявила економістка представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач, повідомляє агенція "Українські новини".

На думку СБ, серед необхідних для втілення реформ в Україні є створення Антикорупційного суду, реформування держбанків, запуск ринку землі та прозора приватизація. "Критично важливо, щоб ці реформи були завершені протягом найближчих декількох місяців", - зазначила Анастасія Головач.

За її словами, у разі проведення реформ Україна може розраховувати на зростання динаміки ВВП до 3,5 відсотка в 2018 році та до чотирьох відсотків в наступних роках. "Якщо реформи проваляться, то динаміка зростання може впасти нижче поточних значень", - додала вона.

Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 3,5 відсотка в 2018 році. У жовтні минулого року він прогнозував, що у 2019 і 2020 роках ВВП зростатиме на чотири відсотки.

Крім того, Світовий банк виступає проти заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, повідомив керівник програм і ведучий економіст банку Фарук Кхан.

"Ми не вважаємо, що Україна може дозволити собі подібну ініціативу найближчим часом", - сказав він. Кхан зазначив, що досвід застосування подібного кроку в інших країнах показує значне скорочення податкових надходжень. Також Світовий банк вважає, що для України важливо продовжувати співробітництво з Міжнародним валютним фондом.