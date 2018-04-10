 Світовий банк наполягає на необхідності завершення реформ в Україні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Світовий банк наполягає на необхідності завершення реформ в Україні

Світовий банк нагадує про необхідність проведення українських реформ. За його прогнозом, у разі їхнього завершення ВВП України може зрости на чотири відсотки в наступних роках.

Світовий банк вказав на критичні реформи в Україні

Світовий банк вказав на критичні реформи в Україні

Світовий банк нагадує про необхідність якнайшвидшого завершення низки реформ в Україні. Про це у вівторок, 10 квітня, заявила економістка представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач, повідомляє агенція "Українські новини".

На думку СБ, серед необхідних для втілення реформ в Україні є створення Антикорупційного суду, реформування держбанків, запуск ринку землі та прозора приватизація. "Критично важливо, щоб ці реформи були завершені протягом найближчих декількох місяців", - зазначила Анастасія Головач.

За її словами, у разі проведення реформ Україна може розраховувати на зростання динаміки ВВП до 3,5 відсотка в 2018 році та до чотирьох відсотків в наступних роках. "Якщо реформи проваляться, то динаміка зростання може впасти нижче поточних значень", - додала вона.

DW.COM

Продавати та купувати землю в Україні, імовірно, можна буде вже з наступного року. Таку обіцянку влада дала МВФ. Але ринок працюватиме із істотними обмеженнями, попереджають експерти. (10.04.2017)

Верховна Рада ухвалила президентський законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" в першому читанні. Опозиція, громадськість та експерти вважають, що його слід суттєво доопрацювати. (01.03.2018)

Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 3,5 відсотка в 2018 році. У жовтні минулого року він прогнозував, що у 2019 і 2020 роках ВВП зростатиме на чотири відсотки.

Крім того, Світовий банк виступає проти заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, повідомив керівник програм і ведучий економіст банку Фарук Кхан.
"Ми не вважаємо, що Україна може дозволити собі подібну ініціативу найближчим часом", - сказав він. Кхан зазначив, що досвід застосування подібного кроку в інших країнах показує значне скорочення податкових надходжень. Також Світовий банк вважає, що для України важливо продовжувати співробітництво з Міжнародним валютним фондом.
Дивитись відео 02:57

Фактчек: Чи справді в законопроекті Порошенка про Антикорупційний суд враховано рекомендації Венеціанської комісії? (01.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Фактчек: Чи справді в законопроекті Порошенка про Антикорупційний суд враховано рекомендації Венеціанської комісії? (01.03.2018)  

Також за темою

Ukraine Kiew Treffen Lagarde und Poroschenko

Покер з МВФ: на що розраховує Порошенко? 08.03.2018

Президент Порошенко зазначає, що МВФ не може диктувати Україні закони. Експерти нагадують: без нових кредитів на країну очікує похмуре економічне майбутнє.

Ukraine Präsident Petro Poroschenko in Kiew

Коментар: Порошенко показав МВФ, хто в хаті господар 08.03.2018

Бажання МВФ впливати на склад Антикорупційного суду України не подобається Петру Порошенку, адже створення справді незалежного органу поставить під удар усю нинішню систему влади, вважає Сергій Руденко.

Ukraine Landwirtschaft Weizenernte

Британський економіст: Зростання економіки України прискориться до 2020 року 28.12.2017

Індія - в п'ятірці найбільших економік світу, позиції Великобританії та Росії ослабнуть. Таким є прогноз британського центру Cebr на найближчі роки. Про те, що чекає на економіку України, DW розповів економіст Пабло Шах.

Докладно

Symbolbild UN Mission Soldat (AFP/Getty Images/P. MacDiarmid)

Усі можливі версії миротворчої місії на Донбасі

Україна і Росія по-різному бачать функції миротворчої місії на Донбасі 

Масштабні страйки у ФРН

Через страйк у ФРН скасували понад тисячу авіарейсів

Від страйку в кіькох аеропортах Німеччини постраждали десятки тисяч пасажирів. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  