 Світлана Алексієвич: ″Час надії змінився часом страху″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 31.05.2018

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Культура й стиль життя

Світлана Алексієвич: "Час надії змінився часом страху"

31 травня Світлані Алексієвич - видатній білоруській письменниці, лауреатці Нобелівської премії - виповнюється 70 років. Як і чим вона живе? Ми надаємо їй слово.

Світлана Алексієвич

Світлану Алексієвич немає потреби представляти докладно. За неї говорять її книги: "У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва", "Останні свідки", "Зачаровані смертю", "Час секонд хенд"... Вони перекладені десятками мов, видані мільйонними тиражами... У 2015 році Світлана Алексієвич здобула Нобелівську премію з літератури. Зараз вона вдома, у Білорусі, працює над новою книгою - і найбільше хоче, щоб їй не заважали. Але передала Deutsche Welle цей текст, який більше схожий не на інтерв'ю, а на монолог - у відповідь на запитання, які в останні роки їй ставили багато разів. Наприклад, таке: як змінилося її життя після здобуття Нобелівської премії?

Світлана Алексієвич: Воно майже не змінилось. І до здобуття Нобелівської премії мої книги публікувалися більш ніж у 30 країнах, я часто виступала, за що теж платили невеликі гонорари. Я жила досить скромно, але небідно. І у мене ніколи не було бажання побудувати віллу на Лазурному узбережжі. Мені добре на моїй дачі під Мінськом. Але тепер я можу вільніше працювати над новими книгами.

А головне: життя не змінилося, тому що я сама не змінилася. Мені подобається ... за містом відкрити вранці вікно в сад ... запалити свічку ... посидіти на траві. Чим більше живеш, тим життя таємничіше. Я і книги стала ще повільніше писати через це. Непросто стало зі словами. Хочеться точності. Чую більше нюансів.

"Моє бажання - олюднити історію"

Підхід Світлани Алексієвич до літератури часом викликає суперечки не тільки суспільно-політичного, а й естетичного характеру. В Росії доводиться чути і читати: мовляв, чи це література взагалі? Або "тільки" документ?

Жанр, в якому я пишу, я називаю "романом голосів". Я ніколи не беру на себе право судити і засуджувати. Я намагаюся зрозуміти. І мене не цікавить суха, гола історія факту, події: я пишу історію почуттів. Можна ще назвати це - пропущеною історією. Що людина думала, розуміла й запам'ятовувала під час події? У що вірила або не вірила, які у неї були ілюзії, надії, страхи? Я складаю світ своїх книг з тисяч голосів, доль, шматочків нашого побуту і буття.

Світлана Алексієвич підписує книги своїм німецьким читачам

Світлана Алексієвич підписує книги своїм німецьким читачам

Думаю, ми всі в полоні старого уявлення про літературу. Ми відмовляємо літературі в нових формах. Стільки нового відбувається в живопису, в музиці, а чому література повинна бути нерухомою? Що стосується моїх російських опонентів, можна констатувати сумний факт: Росія боїться впустити в себе світ. Життя прискорюється, події нашаровуються одна на іншу і, звичайно, література шукає нові форми. У нас вже немає часу, як у Льва Толстого, сидіти і неквапливо писати свій роман. Я хочу розповісти про подію з сотень точок зору, тому що у кожного своя правда. Іду до свідка... І рада, що моя Нобелівська премія ніби узаконила новий простір літератури, що література - це не тільки той колишній консервативний канон, це і багато чого з того, що виникло в наш час, в новому житті.

Я довго шукала жанр, який би відповідав тому, як я бачу світ, тому, як влаштовано моє око, моє вухо... Й обрала жанр людських голосів. Свої книги я видивляюся і вислуховую на вулицях. За вікном. У них реальні люди розповідають про головні події свого часу: про війну, розпад соціалістичної імперії, Чорнобиль, а всі разом вони залишають у слові історію країни, спільну історію. Стару і нову. А кожен - історію своєї маленької людської долі. Велику історію я бачу через маленькі історії, тоді залишається не гул часу, а те, що ми можемо зрозуміти, те, що нам цікаво і з роками. Нам цікаве людське життя, ось я все і зменшую до людських розмірів.

Будь-яка історія пропускає історію душі, людські пристрасті залишаються поза історією. Моє завдання - витягти їх з темряви зникнення. Я маю справу з подвійною брехнею: брехнею тоталітаризму і з брехнею історії як науки, яка вичищає людське життя до безпристрасних абзаців в підручнику історії. Моє бажання - олюднити історію.

DW.COM

У ексклюзивному інтерв'ю DW білоруська письменниця Світлана Алексієвич розповіла про свою творчість, "колективного Путіна" та значення Чорнобиля в її житті. (09.03.2016)

Режисер з Люксембургу зняв фільм за романом лауреатки Нобелівської премії з літератури 2015 року. (22.04.2016)

У моїх книгах звучить хор і завжди можна розчути самотній людський голос. Людина для мене існує одночасно у двох світах - у конкретному часі та в космосі. Кожну книгу я пишу довго, п'ять-сім років, записую 500-700 людей - різного віку, різних професій.

Траплялося, що після цілого дня розмови залишалася тільки одна фраза. Але яка! "Я така маленька пішла на фронт, що за війну навіть підросла".

"Нас змінити дуже непросто"

Крім людини, крім її долі та її історії, що зачіпає Світлану Алексієвич найбільше?

Про що я завжди думала найбільше? Про свободу. У в'язниці, в таборі людина взагалі думає найбільше про свободу, але це не означає, що вона знає, що таке свобода.

Ми жили в країні, де нас з дитинства вчили вмирати. Вчили смерті. Нас не вчили, що людина народжується для щастя, для любові, нам твердили, що людина існує, щоб віддати себе, щоб згоріти, щоб пожертвувати собою. Вчили любити людину з рушницею.

Ми виросли серед катів і жертв. Нехай наші батьки жили в страху і не все нам розповідали, а частіше нічого не розповідали, але саме повітря нашого життя було отруйним. Зло весь час підглядає за нами. Тому нас змінити дуже непросто.

Я весь час мучилася: чому страждання у нас не конвертуються у свободу? В нас же прийнято звеличувати, починаючи з Достоєвського зокрема, магію страждання. Як один церковний діяч сказав: слава богу, скінчилися ситі роки, треба людині постраждати. Але це вже виродження ідеї Достоєвського. Я починаю думати, що страждання, навпаки, цементують людську душу, вона більше не може розвиватися. Все-таки для розвитку людині потрібні щасливі, нормальні умови життя.

Звичайно, виросло нове покоління, в якого інша картина світу, але чимало молодих людей знову читають Маркса і Леніна. У містах Росії відкривають музеї Сталіна, ставлять йому пам'ятники. Я не думаю, що є якісь поколінські протиріччя, ми не такі вже різні. Так, молоді люди знають мови, добре володіють комп'ютером, у них немає вже таких ідейних проблем... А все одно ми поки ще в одному світі. Ще не знаємо, хто ми і куди йдемо. У нас немає світогляду, немає конструкції ані минулого, ані сьогодення, ані майбутнього. Білорусь - це взагалі музей минулого. А в Росії? Одна Росія - при владі, інша - у тих, хто називає себе патріотами, третя - у комуністів, четверта - у лібералів. Росія - завжди передчуття, завжди проект, ніколи до кінця не здійснений.

"Зараз знову час сили"

У книжці "Час секонд хенд" є оповідання, в якому молода дівчина згадує, як їй не хотілося читати "Архіпелаг ГУЛАГ" Солженіцина, хоча вчитель в школі і змушував. Для неї це була товста і нудна книга, все, що там написано, здавалося дуже далеким. І раптом в Білорусі жорстоко розганяють демонстрацію на площі. Сотні людей кидають до в'язниці, і по всій країні починаються арешти. Вона, вражена, приїжджає в село і бачить, як швидко сталінська машина оживає і починає працювати. Люди бояться говорити, починають доносити. Їх ніхто не змушує це робити - вони самі згадали, що треба робити. Генетично згадали. Вона їде в Росію, щоб продовжувати вчитися, і там починає брати участь у протестному русі... І з чимось подібним починає зустрічатися знову: ті ж розмови, ті ж зради, та ж робота спецслужб. "Архіпелаг ГУЛАГ" стає сьогоднішньою книгою.

Ми не впустили в себе світ, закрилися від нього. Тепер усіх лякаємо, що росіяни - хороші солдати, за ціною не постоять, життя у нас дешеве. Знаємо один спосіб, як змусити нас поважати: нас повинні боятися.

Прийшов Путін - і світ нас боїться.

Яким чином так швидко Путін відновив сталінську машину? Знову ФСБ - колишній КДБ - може увірватися в будь-який будинок, конфіскувати комп'ютер, засудити блогера за пост на підтримку України, по всій Росії шукають і судять нібито шпигунів - вчених, вчителів, військових. Люди залякані і що насправді відбувається в суспільстві, що воно думає, невідомо.

Беру на себе сміливість сказати, що ми втратили свій шанс, який у нас був в 1990-ті роки. На запитання, якою має бути країна - сильною або гідною, де людям добре жити, обрали перший: сильною. Зараз знову час сили. Росіяни воюють з українцями. З братами. Російські літаки бомблять Сирію...

Час надії змінився на час страху. Час повернув назад. Час секонд хенд...

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  • Deutschland Weißrussland Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch in Berlin

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2015: Світлана Алексієвич

    Своєю "багатоголосою творчістю" вона зводить "пам'ятник стражданням і мужності нашої епохи", пояснили члени журі рішення нагородити Нобелівською премією з літератури білоруську письменницю Світлану Алексієвич. Авторка відома, зокрема, завдяки своїм книгам про чорнобильську трагедію та війну в Афганістані.

  • Frankreich Autor Patrick Modiano

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2014: Патрік Модіано

    Війна, любов, окупація, смерть - це ті теми, які в своїх творах порушує французький письменник Патрік Модіано. Дія відбувається здебільшого у повоєнні роки в Парижі, де митець провів своє нещасливе дитинство. Шведська академія назвала письменника "Марселем Прустом наших днів".

  • Canadian author Alice Munro holds one of her books Photo: PETER MUHLY/AFP/Getty Images

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2013: Еліс Манро

    Канадська письменниця звикла до відзнак. Її нагородили Букерівською премією та трьома нагородами канадського генерал-губернатора. Шведська академія, яка присуджує Нобелівську премію з літератури, починаючи від 1901 року, назвала її "майстринею сучасних коротких оповідань".

  • Chinese Literature Nobel laureate Mo Yan EPA/FREDRIK SANDBERG picture-alliance/dpa

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2012: Мо Янь

    Нагороджуючи, Гуань Моє, який більш відомий під псевдонімом Мо Янь, у Шведській академії звернули увагу на його "магічний реалізм, який поєднує народні казки, історію та сучасність". Це рішення розкритикували китайські митці-дисиденти, стверджуючи, що Янь надто наближений до китайської Комуністичної партії.

  • Tomas Tranströmer at the Nobel Prize ceremony in 2011. (Photo: FREDRIK SANDBERG/AFP/Getty Images)

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2011: Томас Транстремер

    Рішення про нагородження Томаса Транстремера журі у 2011 році пояснило тим, що "завдяки стислим, пронизливим образам він відкриває свіжий погляд на реальність". У 1960-ті роки шведський поет працював психологом у центрі для малолітніх злочинців. Його вірші перекладені понад 60-ма мовами.

  • Mario Vargas Llosa. (Photo: Thomas Lohnes/dapd)

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2010: Маріо Варгас Льйоса

    Перуанський письменник отримав Нобелівську премію "за картографію владних структур та енергійне змалювання індивідуального опору, бунту та поразки". В Латинській Америці він прославився ще й тим, що, виступаючи 1990-го року на телебаченні, назвав Мексику "ідеальною диктатурою". Запам'ятався і ляпас, який він 1976 року дав колишньому другові й також нобелівському лауреату Габріелю Гарсіі Маркесу.

  • Herta Müller. (Photo: STR/AFP/Getty Images)

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2009: Герта Мюллер

    Німецько-румунську авторку нагородили Нобелівською премією як письменницю, яка "змістовною поезією та безпосередньою прозою відображає життя знедолених". Її відзначили за критику репресивного режиму Чаушеску в Румунії. Мюллер пише німецькою. Вона переїхала до Берліна у 1987 році.

  • Jean-Marie Gustave Le Clezio. (Photo: AP Photo/Jessica Gow/file)

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2008: Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо

    Шведська академія назвала цього письменника "автором нових тенденцій, поетичних пригод та чуттєвого екстазу", а також "дослідником людства за межами цивілізації". Ле Клезіо народився у французькому місті Ніца у 1940 році. Його мати - француженка, батько походить з острова Маврикій. Ле Клезіо має подвійне громадянство, а острівну державу в Індійському океані сприймає як "маленьку батьківщину".

  • Doris Lessing. (Photo: AP Photo/Matt Dunham)

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2007: Доріс Лессінг

    З-під пера британської авторки вийшли романи, п’єси та новели. 93-річна письменниця отримала Нобелівську премію за "її скептицизм, запальну та далекоглядну силу, з якими вона ретельно досліджує поділену цивілізацію". Вона виступала проти ядерної зброї та режиму апартеїду у ПАР.

  • Orhan Pamuk. (Photo: Tolga Bozoglu dpa)

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2006: Орхан Памук

    Феріт Орхан Памук "у пошуках меланхолійної душі рідного міста віднайшов нові символи зіткнення та сплетіння культур". Він став першим турецьким письменником, який здобув Нобелівську премію. У Туреччині він став письменником-бестселлом, чиїх книг було продано близько 11 мільйонів. Нині Памук викладає в Колумбійському університеті Нью-Йорка. Народився він у Стамбулі.

  • Harold Pinter. (Photo: Bruno Vincent/Getty Images)

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2005: Гарольд Пінтер

    Гарольд Пінтер у своїх п’єсах "викриває небезпеку у формі щоденної балаканини та проривається за зачинені двері гноблення", наголосили в Шведській академії. Через три роки після нагородження Нобелівською премією він помер від раку. Британський драматург пішов з життя у різдвяну ніч 2008 року. Він особисто поставив чимало власних п'єс. У багатьох сам зіграв головні ролі.

  • Elfriede Jelinek. (Photo: AP Photo/Rudi Blaha)

    Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

    2004: Ельфріде Єлінек

    Ця австрійська письменниця отримала Нобелівську премію "за її музичний потік голосів та контр-голосів у новелах", а також за її п’єси, які викривають соціальні кліше. Центральна тема у творах Єлінек - жіноча сексуальність. Її новела "Піаністка" стала основою фільму, який вийшов на екрани у 2001 році.

    Автор: Карла Бляйкер


DW.COM

Нобелівські лауреати з літератури за останні 10 років: хто вони?

Нобелівська премія з літератури - одна з найпрестижніших нагород. Серед лауреатів і саркастична австрійка, і суперечливий китайський майстер пера, і от тепер - білоруська авторка. Лауреати останнього десятиріччя. (08.10.2015)  

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