 СБУ інсценувала смерть Аркадія Бабченка, журналіст живий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2018

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Новини

СБУ інсценувала смерть Аркадія Бабченка, журналіст живий

Смерть Аркадія Бабченка було інсценовано українськими спецслужбами задля попередження запланованого убивства. Для реалізації злочину було найнято колишнього бійця АТО.

Василь Грицак (ліворуч), Аркадій Бабченко (у центрі) та Юрій Луценко під час брифінгу в СБУ

Василь Грицак (ліворуч), Аркадій Бабченко (у центрі) та Юрій Луценко під час брифінгу в СБУ

Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак повідомив під час прес-конференції у Києві в середу, 30 травня, що смерть Аркадія Бабченка була інсценована. Грицак запросив журналіста увійту в залу, де проводилася прес-конференція. Аркадій Бабченко попросив вибачення у дружини та інших людей за те, що довелося розігрувати загибель.

За словами Грицака, убивство журналіста Аркадія Бабченка було замовлене російськими спецслужбами. "Співробітниками СБУ було отримано завчасно інформацію про те, що готується терористичний акт, готується вбивство громадянина РФ Аркадія Бабченка. Ми вийшли на людей, які володіли цією інформацією і (...) встановили з ними конфіденційне співробітництво. І вони допомогли нам попередити це вбивство, цей терористичний акт", - зазначив голова СБУ. За його словами, для убивства Бабченка було завербовано громадянина України, який за 30 тисяч доларів США запропонував своєму знайомому, колишньому учаснику АТО, здійснити убивство, а ще 10 тисяч доларів вербувальник залишив собі.

DW.COM

Застрелений у Києві 29 травня російський журналіст Аркадій Бабченко, на думку більшості його колег, став жертвою замовного вбивства. Слідство не виключає зв'язку злочину з професійною діяльністю Бабченка. (30.05.2018)

На Заході засуджують вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві та закликають якнайшвидше розслідувати цей злочин і притягнути винних до відповідальності. (30.05.2018)

Під час прес-конференції Грицак також продемонстрував відео затримання вербувальника убивці - громадянина Г. Голова СБУ зазначив, що організатори вбивства володіли великою кількістю інформації як про самого Бабченка, так і про його рідних та зв'язки в Україні. За словами самого Бабченка, організатори мали його фотографію із паспортного столу в Росії.

"Було прийняте рішення про проведення оперативної комбінації, завдяки якій нам вдалося зібрати беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб на території України", - стверджує Грицак.

Нагадаємо, напередодні Нацполіція України повідомила про вбивство в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлення спричинило широкий резонанс в Україні та за кордоном. 

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"Вбитому" (в межах інсценування СБУ - ред.) журналісту Аркадію Бабченку українці симпатизували, а в РФ його вважали занадто радикальним. Він критикував не лише російську владу, але й суспільство, яке не засудило війну на Донбасі. У березні 2017 року Аркадій Бабченко дав інтерв'ю DW: про Україну, Росію та пропаганду. Ми публікуємо уривки з нього.

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