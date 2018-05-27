СБУ інсценувала смерть Аркадія Бабченка, журналіст живий

Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак повідомив під час прес-конференції у Києві в середу, 30 травня, що смерть Аркадія Бабченка була інсценована. Грицак запросив журналіста увійту в залу, де проводилася прес-конференція. Аркадій Бабченко попросив вибачення у дружини та інших людей за те, що довелося розігрувати загибель.

За словами Грицака, убивство журналіста Аркадія Бабченка було замовлене російськими спецслужбами. "Співробітниками СБУ було отримано завчасно інформацію про те, що готується терористичний акт, готується вбивство громадянина РФ Аркадія Бабченка. Ми вийшли на людей, які володіли цією інформацією і (...) встановили з ними конфіденційне співробітництво. І вони допомогли нам попередити це вбивство, цей терористичний акт", - зазначив голова СБУ. За його словами, для убивства Бабченка було завербовано громадянина України, який за 30 тисяч доларів США запропонував своєму знайомому, колишньому учаснику АТО, здійснити убивство, а ще 10 тисяч доларів вербувальник залишив собі.

Під час прес-конференції Грицак також продемонстрував відео затримання вербувальника убивці - громадянина Г. Голова СБУ зазначив, що організатори вбивства володіли великою кількістю інформації як про самого Бабченка, так і про його рідних та зв'язки в Україні. За словами самого Бабченка, організатори мали його фотографію із паспортного столу в Росії.

"Було прийняте рішення про проведення оперативної комбінації, завдяки якій нам вдалося зібрати беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб на території України", - стверджує Грицак.

Нагадаємо, напередодні Нацполіція України повідомила про вбивство в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлення спричинило широкий резонанс в Україні та за кордоном.