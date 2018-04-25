СБУ та Bellingcat: Маріуполь у 2015 році обстріляли російські військові

Служба безпеки України встановила, що обстріл житлового мікрорайону Маріуполя "Східний" 24 січня 2015 року скоїли військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації (ЗС РФ). Про це в понеділок, 7 травня, заявив глава СБУ Василь Грицак. Під час обстрілу в Маріуполі загинули 31 й були поранені 117 людей.

"Цей теракт здійснили два штатних ракетних дивізіони Збройних сил РФ. З території Росії операцією безпосередньо керував начальник Ракетних військ і артилерії Південного військового округу ЗС РФ генерал-майор Степан Ярощук, у тимчасово окупованому Донецьку обстрілом керував полковник ЗС РФ Олександр Цаплюк із позивним "Горець", - розповів Василь Грицак, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

СБУ передасть до Міжнародного суду ООН частину зібраних за подіями у Маріуполі 2015 року матеріалів. Зокрема, йдеться про перехоплені переговори.

Одночасно про виявлення відповідальності російських військослужбовців за обстріл Маріуполя повідомила експертно-журналістська група Bellingcat. Їй вдалося встановити, що за день до обстрілу Маріуполя з Росії в Україну були переправлені дві батареї ракетних систем залпового вогню (РСЗВ). Рано вранці 24 січня 2015 року вони були розгорнуті поряд із селом Безіменне з метою обстрілів Маріуполя, а згодом були повернуті в Росію.

В ході аналізу подій 23 і 24 січня 2015 року Bellingcat встановила, що батареями РСЗВ командували і вказівки давали наступні російські офіцери: генерал-майор Степан Ярощук, Олександр Цаплюк (позивний "Горець"), Олександр Муратов, Максим Власов ("Югра"), Сергій Юрченко ("Воронеж"), Олександр Грунчев ("Терек").

Відбором і відправкою артилерійських командирів і артилерійських систем на схід України займалися полковник Олег Кувшинов, генерал-майор Дмитро Клименко, полковник Сергій Лісай. Також встановлені двоє бойовиків, громадян Росії та України, які здійснювали безпосереднє командування артилерійськими підрозділами: Олександр Євтоді ("Попіл") та Граір Єгіазарян ("Шрам").