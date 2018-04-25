 СБУ та Bellingcat: Маріуполь у 2015 році обстріляли російські військові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

СБУ та Bellingcat: Маріуполь у 2015 році обстріляли російські військові

За даними СБУ, обстріл Маріуполя, під час якого в 2015 році загинуло понад 30 цивільних, скоїли військовослужбовці Збройних сил РФ. Цю інформацію підтвердила експертно-журналістська група Bellingcat.

Маріуполь 24 січня 2015 року

Маріуполь 24 січня 2015 року

Служба безпеки України встановила, що обстріл житлового мікрорайону Маріуполя "Східний" 24 січня 2015 року скоїли військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації (ЗС РФ). Про це в понеділок, 7 травня, заявив глава СБУ Василь Грицак. Під час обстрілу в Маріуполі загинули 31 й були поранені 117 людей.

"Цей теракт здійснили два штатних ракетних дивізіони Збройних сил РФ. З території Росії операцією безпосередньо керував начальник Ракетних військ і артилерії Південного військового округу ЗС РФ генерал-майор Степан Ярощук, у тимчасово окупованому Донецьку обстрілом керував полковник ЗС РФ Олександр Цаплюк із позивним "Горець", - розповів Василь Грицак, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

СБУ передасть до Міжнародного суду ООН частину зібраних за подіями у Маріуполі 2015 року матеріалів. Зокрема, йдеться про перехоплені переговори.

Одночасно про виявлення відповідальності російських військослужбовців за обстріл Маріуполя повідомила експертно-журналістська група Bellingcat. Їй вдалося встановити, що за день до обстрілу Маріуполя з Росії в Україну були переправлені дві батареї ракетних систем залпового вогню (РСЗВ). Рано вранці 24 січня 2015 року вони були розгорнуті поряд із селом Безіменне з метою обстрілів Маріуполя, а згодом були повернуті в Росію.

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Спостерігачі ОБСЄ дійшли висновку, що обстріл Маріуполя вівся з території, підконтрольної "ДНР". В організації закликали сторони конфлікту до негайного припинення вогню. (24.01.2015)

Проросійські сепаратисти вночі обстріляли околиці Маріуполя, унаслідок чого загинуло двоє мирних жителів, ще шестеро були поранені. За даними прес-центру АТО, бойовики 148 разів відкривали вогонь по українських позиціях. (17.08.2015)

В ході аналізу подій 23 і 24 січня 2015 року Bellingcat встановила, що батареями РСЗВ командували і вказівки давали наступні російські офіцери: генерал-майор Степан Ярощук, Олександр Цаплюк (позивний "Горець"), Олександр Муратов, Максим Власов ("Югра"), Сергій Юрченко ("Воронеж"), Олександр Грунчев ("Терек").

Відбором і відправкою артилерійських командирів і артилерійських систем на схід України займалися полковник Олег Кувшинов, генерал-майор Дмитро Клименко, полковник Сергій Лісай. Також встановлені двоє бойовиків, громадян Росії та України, які здійснювали безпосереднє командування артилерійськими підрозділами: Олександр Євтоді ("Попіл") та Граір Єгіазарян ("Шрам").
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