 СБУ спростовує інформацію про підготовку ІД терактів у Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

СБУ спростовує інформацію про підготовку ІД терактів у Києві

Інформація про підготовку терористичним угрупованням "Ісламська держава" терактів на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА в Києві неправдива, кажуть у Службі безпеки України.

Ісламська держава

Терористи ІД не планують жодних терактів у Києві, запевняють у СБУ

Служба безпеки України (СБУ) вважає фальшивими повідомлення про начебто підготовку членами терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) терактів у Києві. Про це в середу, 22 травня, написала прес-секретарка СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

DW.COM

Київ б’є світові рекорди завищеними цінами на житло. Футбольні фани погрожують бойкотом. Рятувати ситуацію взялися звичайні кияни. (11.05.2018)

Номер у готелі за 1800 євро на добу - це не жарт, а реальність для футбольних фанатів, які приїдуть до Києва на фінал Ліги чемпіонів. Чи переможе жадібність українську гостинністю? (11.05.2018)

За словами Гітлянської, експерти СБУ перевірили поширену іноземними ЗМІ інформацію, що спочатку була оприлюднена в одній із соціальних мереж. У ній ішлося про підготовку ісламістами терактів у Києві під час фінального матчу Ліги чемпіонів. Під час перевірки виявилося, що ці повідомлення публікувалися на акаунтах, що "не мають стосунку" до ІД, запевнила Гітлянська.

Вона вважає, що така інформація поширювалася з метою "залякати та посіяти паніку серед мешканців та гостей столиці".

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 26 травня на полі "Олімпійського" зустрінуться "Ліверпуль" і мадридський "Реал". Очікується, що до Києва прибуде понад 30 тисяч футбольних фанатів обох клубів.

Дивитись відео 03:53
Now live
03:53 хв

Ліга чемпіонів УЄФА: Київ б’є світові рекорди завищеними цінами на житло (11.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Ліга чемпіонів УЄФА: Київ б’є світові рекорди завищеними цінами на житло (11.05.2018)  

Докладно

Турецький президент Ердоган навряд чи зможе протистояти економічному колапсу

Бомба сповільненої дії: Ердоган і відсотки

Президент Туреччини Ердоган свариться з фінансовими ринками, рейтинговими агентствами та власним центральним банком. 

ЄСПЛ дав свою оцінку українському мораторію на продаж землі

ЄСПЛ ухвалив рішення щодо мораторію продажу землі в Україні

Європейський суд з прав людини виніс постанову у справі "Зеленчук і Цицюра проти України". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  