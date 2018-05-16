СБУ спростовує інформацію про підготовку ІД терактів у Києві

Служба безпеки України (СБУ) вважає фальшивими повідомлення про начебто підготовку членами терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) терактів у Києві. Про це в середу, 22 травня, написала прес-секретарка СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Гітлянської, експерти СБУ перевірили поширену іноземними ЗМІ інформацію, що спочатку була оприлюднена в одній із соціальних мереж. У ній ішлося про підготовку ісламістами терактів у Києві під час фінального матчу Ліги чемпіонів. Під час перевірки виявилося, що ці повідомлення публікувалися на акаунтах, що "не мають стосунку" до ІД, запевнила Гітлянська.

Вона вважає, що така інформація поширювалася з метою "залякати та посіяти паніку серед мешканців та гостей столиці".

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 26 травня на полі "Олімпійського" зустрінуться "Ліверпуль" і мадридський "Реал". Очікується, що до Києва прибуде понад 30 тисяч футбольних фанатів обох клубів.