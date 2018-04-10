 СБУ проводить обшук в квартирі Савченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2018
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Новини

СБУ проводить обшук в квартирі Савченко

Служба безпеки України проводить обшук у квартирі депутатки Надії Савченко, яка перебуває під вартою через звинувачення у підготовці терактів і намірах повалення державної влади.

СБУ обшукує квартиру Надії Савченко

СБУ обшукує квартиру Надії Савченко

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшук у квартирі позафракційної депутатки Верховної Ради Надії Савченко. Про це у вівторок, 10 квітня, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, інформує агенція "Українські новини". "Стосовно обшуків вдома у Савченко: в рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії", - зазначила вона, не розкриваючи деталей.

Крім того, як повідомив у вівторок адвокат Савченко Олег Соловей, вона очікує, що протягом поточного тижня пройде перевірку на поліграфі. Але це, за словами Соловея, має відбутись лише після того, як захист Савченко отримає для ознайомлення матеріали кримінальної справи проти неї, повідомляє видання "Українська правда". 

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт Савченко. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу в країні, зокрема у підготовці терактів у парламенті. Наступного дня Шевченківський районний суд Києва постановив до 20 травня взяти Савченко під варту без можливості внесення застави. 

За даними Генпрокуратури України, Савченко планувала напад з використанням мінометів, гранат і автоматів. Генпрокурор України Юрій Луценко також заявив, що група, до складу якої, за версією слідства, входила Савченко, планувала "неприцільно" обстріляти центральну частину Києва з Труханового острова або з баржі.

DW.COM

Гра в агента 007 вилилася для Надії Савченко у кримінальну справу. Журналіст Сергій Руденко про те, як народна депутатка і Герой України перетворилася на "терориста №1" країни, - спеціально для DW. (22.03.2018)

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення суду нижчої інстанції щодо тримання Надії Савченко під вартою до 20 травня. Це рішення оскарженню не підлягає. (29.03.2018)

Також Савченко звинувачують в організації потенційних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Аваков та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.

За даними ГПУ, Савченко поділяє погляди керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки (ДНР)" щодо "насильницього повалення конституційного ладу" та захоплення влади в Києві та вступила у змову, зокрема, з ватажком донецьких сепаратистів Олександром Захарченком.
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Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Надія Савченко: нещасливе число 22 (22.03.2018)  

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Останні роки 22-го числа з Надією Савченко траплялися неприємні чи знакові події. Остання з них - дозвіл Верховної Ради на арешт депутатки, після чого її одразу затримала СБУ.

Nadeschda Sawtschenko

ГПУ підготувала подання на зняття недоторканності з Савченко 15.03.2018

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство має докази підготовки народною депутаткою Надією Савченко теракту у Верховній Раді. Атака начебто планувалася з мінометами, гранатами і автоматами.

Ukraine - Nadija Sawtschenko

Адвокати оскаржили арешт Савченко 26.03.2018

Захист народної депутатки України Надії Савченко подав апеляцію на її арешт. Адвокати вважають справу проти неї політично мотивованою.

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