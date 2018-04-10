СБУ проводить обшук в квартирі Савченко

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшук у квартирі позафракційної депутатки Верховної Ради Надії Савченко. Про це у вівторок, 10 квітня, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, інформує агенція "Українські новини". "Стосовно обшуків вдома у Савченко: в рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії", - зазначила вона, не розкриваючи деталей.

Крім того, як повідомив у вівторок адвокат Савченко Олег Соловей, вона очікує, що протягом поточного тижня пройде перевірку на поліграфі. Але це, за словами Соловея, має відбутись лише після того, як захист Савченко отримає для ознайомлення матеріали кримінальної справи проти неї, повідомляє видання "Українська правда".

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада України проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт Савченко. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу в країні, зокрема у підготовці терактів у парламенті. Наступного дня Шевченківський районний суд Києва постановив до 20 травня взяти Савченко під варту без можливості внесення застави.

За даними Генпрокуратури України, Савченко планувала напад з використанням мінометів, гранат і автоматів. Генпрокурор України Юрій Луценко також заявив, що група, до складу якої, за версією слідства, входила Савченко, планувала "неприцільно" обстріляти центральну частину Києва з Труханового острова або з баржі.

Також Савченко звинувачують в організації потенційних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Аваков та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.

За даними ГПУ, Савченко поділяє погляди керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки (ДНР)" щодо "насильницього повалення конституційного ладу" та захоплення влади в Києві та вступила у змову, зокрема, з ватажком донецьких сепаратистів Олександром Захарченком.