 СБУ проводить обшук в агентстві ″РИА Новости-Украина″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

СБУ проводить обшук в агентстві "РИА Новости-Украина"

Служба безпеки України повідомляє про розкриття діяльності мережі підконтрольних Росії медіаструктур. В офісі інформаційного агентства "РИА Новости-Украина" проходить обшук, його директора затримали.

СБУ проводить обшук в РИА Новости-Украина

DW.COM

Російська влада підтримує цілеспрямовану кампанію для боротьби із західними демократіями, використовуючи в якості зброї інтернет, переконані в Єврокомісії. (27.01.2018)

Колишня працівниця "фабрики тролів" у Санкт-Петербурзі Людмила Савчук розповіла в інтерв'ю DW подробиці про свою роботу. (20.02.2018)

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою Автономної республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Про це у вівторок, 15 травня, повідомили на офіційному сайті СБУ.

"Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України", - зазначила речниця СБУ Олена Гітлянська, додавши також, що доказова база і деталі операції будуть оприлюднені після її завершення.

Наразі співробітники СБУ проводять обшуки і слідчі дії в київському офісі "РИА Новости-Украина", повідомила Гітлянська. Того ж дня правоохоронці затримали в Києві керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

 

Також за темою

Ukraine Tag der Erinnerung und Versöhnung

Україну критикують за ставлення до журналістів: чому війна - не виправдання 08.09.2017

Міжнародні журналістські організації та медіаексперти дедалі гучніше критикують Україну за видворення репортерів. Українській владі радять підтримувати незалежні ЗМІ, а не забороняти в'їзд "небажаним".

Докладно

Військові Чорноморського флоту Росії голосують в анексованому Севастополі, 18 березня 2018 року

Санкції ЄС через Крим: для годиться чи важливий сигнал?

ЄС запровадив санкції щодо п'ятьох осіб, які організовували вибори президента РФ у анексованому Криму. 

Deutschland Freikost Deinet in Bonn (DW/M. Verlaat)

Магазин без упаковки: як це можливо (відео)

Дедалі популярнішими стають крамниці, які зовсім відмовляються від пластику. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  