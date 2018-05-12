СБУ проводить обшук в агентстві "РИА Новости-Украина"

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою Автономної республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Про це у вівторок, 15 травня, повідомили на офіційному сайті СБУ.

"Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України", - зазначила речниця СБУ Олена Гітлянська, додавши також, що доказова база і деталі операції будуть оприлюднені після її завершення.

Наразі співробітники СБУ проводять обшуки і слідчі дії в київському офісі "РИА Новости-Украина", повідомила Гітлянська. Того ж дня правоохоронці затримали в Києві керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.