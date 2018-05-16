 СБУ попередила про загрозу кібератаки перед фіналом Ліги чемпіонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2018
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Новини

СБУ попередила про загрозу кібератаки перед фіналом Ліги чемпіонів

Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів в Україні можливі масштабні кібератаки, попередила СБУ. Користувачам рекомендують перезавантажити усі прилади.

СБУ попереджає про можливу масштабну хакерську атаку в Україні

СБУ попереджає про можливу масштабну хакерську атаку в Україні

Служба безпеки України (СБУ) у середу, 23 травня, заявила про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться в Києві 26 травня. Шкідливе програмне забезпечення, яке може бути використано хакерами, отримало умовну назву VPNFilter.

СБУ повідомила, що вірусне програмне забезпечення  дозволяє зловмисникам перехоплювати весь трафік, що проходить через уражений пристрій, включаючи дані авторизації та персональні дані платіжних систем, збирати та вивантажувати інформацію, віддалено керувати інфікованим пристроєм та виводити його з ладу.

DW.COM

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Про кіберзагрозу повідомили також і в Нацполіції України. "Ми усвідомлюємо ситуацію та вразливість. Тепер ми, разом зі Службою безпеки України, будемо здійснювати заходи, щоб запобігти будь-якому кібер-інциденту", - заявив начальник департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергій Демедюк, повідомляє агенція Reuters.

В СБУ повідомили, що інфікування обладнання саме на території України є підготовкою до чергового акту кіберагресії з боку РФ, спрямованого на дестабілізацію ситуації під час проведення фіналу Ліги чемпіонів. Фахівці з кібербезпеки СБУ рекомендують провести перезавантаження домашніх роутерів, бездротових маршрутизаторів та мережевих файлових сховищ. Якщо є підстави вважати пристрій ураженим, рекомендується оновити його програмну прошивку до останньої актуальної версії.

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