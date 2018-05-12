СБУ оголосила про підозру у держзраді керівнику "РИА Новости-Украина"

Служба безпеки України у вівторок, 15 травня, затримала та оголосила про підозру у вчиненні злочину керівнику інформагенції "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському. "Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні на сторінці СБУ у Facebook. Триває досудове слідство.

Тим часом представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки та затримання у зв'язку зі справою щодо "РИА Новости-Украина". "Я висловлюю серйозне занепокоєння з приводу ранкового рейду в офісах російських медіа в Києві, арештів журналістів та обшуки помешкань журналістів. Я знову закликаю владу утриматися від накладання непотрібних обмежень на роботу іноземних журналістів, оскільки це позначається на вільному потоці інформації та свободі ЗМІ", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше цього дня СБУ заявила, що її співробітники спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Повідомлялося про низку проведених цього дня обшуків. СБУ також заявила, що Кирило Вишинський отримував завдання про проведення підривних інформаційних акцій у Криму, а пізніше - з підтримки "ЛНР" та "ДНР". А генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що дії співробітників "РИА Новости-Украина" мають ознаки державної зради.