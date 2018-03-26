 СБУ: Напад, через який постраждав Мосійчук, розкрито | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
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Новини

СБУ: Напад, через який постраждав Мосійчук, розкрито

У Службі безпеки України повідомляють про розкриття нападу в центрі Києва, внаслідок якого постраждав народний депутат Ігор Мосійчук. Двоє підозрюваних, за словами голови СБУ, перебувають за межами України.

Замах на Мосійчука

Внаслідок замаху на Ігоря Мосійчука двоє людей загинули (фото з архіву)

Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак повідомив, у вівторок, 3 квітня, про розкриття нападу в Києві, внаслідок якого постраджав депутат Верховної Ради від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук.

Грицак зазначив, що одного з підозрюваних в організації "терористичного акту" затримано, а місцезнаходження двох інших - відоме. "Можу сказати, що цей теракт нами у взаємодії з прокуратурою розкрито", - наводить слова Василя Грицака інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна". Інші підозрювані, за словами голови СБУ, перебувають на даний момент поза межами України. 

За даними голови СБУ, під час обшуків, пов'язаних із розслідуванням справи, правоохоронці вилучили кілька кілограмів тротилу, гранати, інші речі та документи, які можуть вказувати на причетність затриманої підозрюваної особи до скоєння злочину, який українські правоохорнці класифікують як теракт.

Нагадаємо, що 25 жовтня 2017 року внаслідок вибуху біля будівлі телеканалу "Еспрессо" в Києві народний депутат Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала отримали травми, ще двоє осіб загинули. МВС України розцінив замах на депутата Ради від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука як теракт. 

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