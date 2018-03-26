 СБУ забороняє в′їзд висланим з Великобританії російським дипломатам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2018
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Новини

СБУ забороняє в'їзд висланим з Великобританії російським дипломатам

23-м російським дипломатам, яких вислала Великобританія через "справу Скрипаля", заборонили в'їзд в Україну. У СБУ вбачають небезпеку в діяльності цих осіб.

Видворених російських дипломатів в СБУ вважають небезпечними

Видворених російських дипломатів в СБУ вважають небезпечними

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну 23 російським дипломатам, яких видворили з Великобританії через скандал з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті СБУ у вівторок, 27 березня.

Як зазначається, голова СБУ Василь Грицак вважає діяльність цих осіб "зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва, визначених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року - заохочення дружніх взаємовідносин між державами". За словами очільника служби безпеки, російські розвідники "під прикриттям дипломатів дедалі частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованим на підрив основ міжнародної стабільності й безпеки".

У заяві СБУ йдеться про російських дипломатів, вислати яких Лондон вирішив 14 березня. У відповідь на ці заходи Москва також вислала 23 британських дипломатів.

DW.COM

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26 березня Великобританію підтримали в низці країн.Про вислання дипломатів РФ вже заявили в понад половині країн ЄС, а також в Україні, Норвегії, Албанії, США, Канаді та Австралії. Зокрема Україна висилає 13 російських дипломатів, про що напередодні заявив український президент Петро Порошенко. У вівторок, 27 березня, до цього кроку долучився також НАТО - Північноатлантичний альянс видворить сімох росіян.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що наразі йдеться про найбільше спільне видворення російських дипломатів в історії. Натомість у Росії висловлюють обурення такими діями і обіцяють заходи у відповідь.

Нагадаємо, колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США й РФ.
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