 СБУ заборонила в′їзд висланим із США російським дипломатам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

СБУ заборонила в'їзд висланим із США російським дипломатам

60-ти російським дипломатам, висланим раніше зі США, заборонено протягом п'яти років в'їжджати до України. Причина - причетність до діяльності російських спецслужб, пояснюють у СБУ.

Служба безпеки України

СБУ вважає роботу цих висланих зі США російських диппрацівників несумісною зі статусом дипломата

Служба безпеки України (СБУ) заборонила на п'ять років в'їзд до України 60-ти російським дипломатичним працівникам, висланим раніше зі Сполучених Штатів Америки у зв'язку з їхньою співпрацею зі спецслужбами РФ. Відповідне повідомлення в суботу, 31 березня, оприлюднила прес-служба СБУ.

DW.COM

23-м російським дипломатам, яких вислала Великобританія через "справу Скрипаля", заборонили в'їзд в Україну. У СБУ вбачають небезпеку в діяльності цих осіб. (27.03.2018)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив про видворення сімох російських дипломатів через справу про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. Ще трьом дипломатам відмовили в акредитації. (27.03.2018)

У СБУ вважають, що діяльність цих російських громадян несумісна зі статусом дипломата. Заборона на п'ять років стосується 48 дипломатів посольства Росії у Сполучених Штатах та 12 російських диппредставників при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, котрих вислали з США 26 березня.

27 березня СБУ заборонила в'їзд в Україну 23 громадянам Росії, висланим з Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Напередодні, 30 березня, Росія оголосила про вислання зі своєї території 13 працівників українських дипломатичних місій. Це стало відповіддю на аналогічний крок Києва, який був зроблений цього тижня синхронно з низкою держав ЄС, США, Канадою та НАТО на знак солідарності з Великобританією. Лондон відреагував висланням російських дипломатів на отруєння Скрипаля та його доньки у британському місті Солсбері.  
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З речами на вихід: як висилають дипломатів (28.03.2018)

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З речами на вихід: як висилають дипломатів (28.03.2018)  

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