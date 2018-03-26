СБУ заборонила в'їзд висланим із США російським дипломатам

Служба безпеки України (СБУ) заборонила на п'ять років в'їзд до України 60-ти російським дипломатичним працівникам, висланим раніше зі Сполучених Штатів Америки у зв'язку з їхньою співпрацею зі спецслужбами РФ. Відповідне повідомлення в суботу, 31 березня, оприлюднила прес-служба СБУ.

У СБУ вважають, що діяльність цих російських громадян несумісна зі статусом дипломата. Заборона на п'ять років стосується 48 дипломатів посольства Росії у Сполучених Штатах та 12 російських диппредставників при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, котрих вислали з США 26 березня.

27 березня СБУ заборонила в'їзд в Україну 23 громадянам Росії, висланим з Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Напередодні, 30 березня, Росія оголосила про вислання зі своєї території 13 працівників українських дипломатичних місій. Це стало відповіддю на аналогічний крок Києва, який був зроблений цього тижня синхронно з низкою держав ЄС, США, Канадою та НАТО на знак солідарності з Великобританією. Лондон відреагував висланням російських дипломатів на отруєння Скрипаля та його доньки у британському місті Солсбері.