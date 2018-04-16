 Саудівська Аравія готова відправити сухопутні війська до Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
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Новини

Саудівська Аравія готова відправити сухопутні війська до Сирії

Голова МЗС Саудівської Аравії заявив про готовність країни відправити сухопутні війська у Сирію як частину коаліції на чолі з США.

Голова МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив про готовність відправити військових у Сирію

Голова МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив про готовність відправити військових у Сирію

Саудівська Аравія готова відправити своїх військових до Сирії як частину коаліції під проводом США, якщо вона буде розширена. Про це у вівторок, 17 квітня, заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр. "З початку сирійської кризи ми обговорюємо з США відправлення сил до Сирії", - заявив він.

Він також нагадав, що Ер-Ріяд ще за часів президентства Барака Обами заявив про готовність відправити сухопутні війська до Сирії, якщо США вирішать збільшити контингент коаліції для боротьби із "Ісламською державою" (ІД).

"Є дискусії щодо того, які сили мають залишитися у східній Сирії і звідки вони мають прийти, і ці дискусії тривають", - додав Адель аль-Джубейр.

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Можливу пряму конфронтацію США та РФ у Сирії ЗМІ називають "найнебезпечнішим моментом" після Карибської кризи. DW опитала експертів з США, РФ та ФРН - їхні думки збігаються, але не в усьому. (16.04.2018)

Раніше Білий дім заявив, що США планують швидке виведення свого військового персоналу з Сирії. При цьому там зазначили, що метою США в Сирії залишається "повний розгром "Ісламської держави" і створення умов для запобігання її поверненню". На тлі цього американське видання Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на свої джерела повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче сформувати в Сирії військовий контингент союзників, який міг би замінити американських військових. За цією інформацією, Вашингтон звернувся до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ з тим, щоб вони надали фінансову підтримку і забезпечили "більш широкий внесок" у вирішення ситуації в Сирії.

Сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США протидіють ІД з літа 2014 року, коли до рук ісламістів потрапили значні території в Сирії та Іраку. Зараз у північно-східній частині Сирії дислокується близько двох тисяч американських військових. Ці військовослужбовці здійснюють бойові операції міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США.
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Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

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