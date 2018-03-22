 Саудівська Аравія вперше відкрила повітряний простір для рейсу в Ізраїль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Новини

Саудівська Аравія вперше відкрила повітряний простір для рейсу в Ізраїль

Вперше за 70 років літак, що летів з Індії до Ізраїлю, зміг пройти повітряним коридором над територією Саудівської Аравії. Літак індійської авіакомпанії Air India сів у аеропорту імені Бен Гуріона.

Саудівська Аравія вперше відкрила повітряний простір для рейсів у Ізраїль

Одне з повітряних суден під час підльоту до аеропорту імені Бен Гуріона (архівне фото)

Влада Саудівської Аравії уперше дала дозвіл на проліт повітряним простором країни літака, що прямував до Ізраїлю. Увечері четверга, 22 березня, в аеропорту імені Бен Гуріона сів Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India, що здійснював авіарейс Нью-Делі - Тель-Авів.

Завдяки дозволу на проліт повітряним простором Саудівської Аравії, переліт тривав сім з половиною годин. Вийшовши зі саудівського повітряного простору, літак пролетів над Йорданією та над Західним берегом річки Йордан.

Раніше через заборону прольоту над територією Саудівської Аравії, повітряним суднам, що обслуговували рейси з Ізраїлю в країни Азії, доводилося робити значний гак, пролітаючи над Червоним морем та Ефіопією. Утім, поки що право прольоту в саудівському повітряному просторі отримала лише Air India. Ізраїльський авіаперевізник EL AL і надалі змушений пролітати над акваторією Червоного моря, здійснюючи рейси до країн Азії. Через це польоти тривають довше та потребують значно більше палива.

В уряді Ізраїлю це назвали "історичним днем". Принаймні, так висловився міністр туризму Ізраїлю Ярів Левін у одному з інтерв'ю для ЗМІ. Він повідомив також про переговори з перевізниками зі Сінгапуру та Філіппін щодо використання нового маршруту та висловив упевненість, що і національний перевізник EL AL також згодом зможе використовувати нові можливості. 

Оглядачі вважають, що цей крок вказує на зближення між саудитами та Ізраїлем на тлі спільної протидії загрозі з боку Ірану. Останнім часом ЗМІ неодноразово повідомляли про зміцнення неофіційних контактів між двома країнами попри відсутність дипломатичних відносин.
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