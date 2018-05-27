САП зібрала достатньо доказів для обвинувачення Труханова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) України заявила, що на 30 травня зібрала достатньо доказів для складання обвинувального акта у "справі Труханова". Ідеться про кримінальне провадження за підозрою одеського міського голови Геннадія Труханова, службовців Одеської міської ради та інших осіб у розкраданні бюджету. Їм закидають придбання за завідомо завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян" в портовому місті, повідомила САП у п'ятницю, 1 червня, у себе на Facebook.

Будівлю продали за 185 мільйонів гривень, тоді як за два місяці до того її придбали за чотири мільйони гривень. САП вважає, що міська влада Одеси свідомо пішла на обман задля отримання неправомірної вигоди. У придбаному приміщенні планували облаштувати центр надання соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс", співфінансування витрат на його ремонт і облаштування несли б державний та місцевий бюджети. "Кошти в сумі 185 мільйонів гривень були вчасно арештовані судом за клопотаннями антикорупційних органів", - зазначили в прокуратурі.





Дивитись відео 01:49 Now live 01:49 хв Поділитись Топ-скандали довкола Геннадія Труханова (26.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2wfAC Топ-скандали довкола Геннадія Труханова

За дорученням прокурора детективами Національного антикорупційного бюро України 31 травня вісьмом підозрюваним відкрили матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

У середині лютого міського голову Одеси спочатку затримали, а потім звільнили з-під варти в залі суду. САП просила суд заарештувати Труханова з альтернативою застави в розмірі 50 мільйонів гривень, але судді відхилили цю вимогу. Труханов наполягав на своїй невинуватості та запевняв, що не має наміру переховуватися від слідства.