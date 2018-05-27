 САП зібрала достатньо доказів для обвинувачення Труханова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

САП зібрала достатньо доказів для обвинувачення Труханова

У справі, розслідування якої завершила САП, проходить вісім підозрюваних включно з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Ідеться про розкрадання бюджету шляхом придбання будівлі колишнього заводу в Одесі за завищеною ціною.

Протест біля міськради Одеси, лютий 2018 року

Протест біля міськради Одеси, лютий 2018 року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) України заявила, що на 30 травня зібрала достатньо доказів для складання обвинувального акта у "справі Труханова". Ідеться про кримінальне провадження за підозрою одеського міського голови Геннадія Труханова, службовців Одеської міської ради та інших осіб у розкраданні бюджету. Їм закидають придбання за завідомо завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян" в портовому місті, повідомила САП у п'ятницю, 1 червня, у себе на Facebook.

Будівлю продали за 185 мільйонів гривень, тоді як за два місяці до того її придбали за чотири мільйони гривень. САП вважає, що міська влада Одеси свідомо пішла на обман задля отримання неправомірної вигоди. У придбаному приміщенні планували облаштувати центр надання соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс", співфінансування витрат на його ремонт і облаштування несли б державний та місцевий бюджети. "Кошти в сумі 185 мільйонів гривень були вчасно арештовані судом за клопотаннями антикорупційних органів", - зазначили в прокуратурі.

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Топ-скандали довкола Геннадія Труханова

За дорученням прокурора детективами Національного антикорупційного бюро України 31 травня вісьмом підозрюваним відкрили матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

У середині лютого міського голову Одеси спочатку затримали, а потім звільнили з-під варти в залі суду. САП просила суд заарештувати Труханова з альтернативою застави в розмірі 50 мільйонів гривень, але судді відхилили цю вимогу. Труханов наполягав на своїй невинуватості та запевняв, що не має наміру переховуватися від слідства.

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Труханов далі мер Одеси - активісти обурені

DW.COM

САП програла апеляцію щодо відсторонення Труханова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржувала відмову слідчого судді відсторонити Геннадія Труханова від посади на час розслідування. (06.03.2018)  

Суд відмовився відсторонити Геннадія Труханова від посади мера Одеси

За Геннадієм Трухановим, якого звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, залишили право й надалі перебувати на посаді мера Одеси. Обвинувачення вважає, що це може завадити об'єктивному розслідуванню справи. (27.02.2018)  

Коментар: Справа мера Одеси як дзеркало "Революції гідності"

Одеський мер Геннадій Труханов - не перший, і, ймовірно, не останній український чиновник, якого, попри обвинувачення, суд відпустив на волю, констатує Сергій Руденко. (01.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

Топ-скандали довкола Геннадія Труханова  

Труханов далі мер Одеси - активісти обурені  

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