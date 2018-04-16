Санкції США проти Росії: на що чекати німецькому бізнесові

Міністр фінансів Німеччини - і водночас віце-канцлер - Олаф Шольц (Olaf Scholz) провів у четвер, 19 квітня, у Вашингтоні переговори з віце-президентом США Майком Пенсом. Наприкінці наступного тижня в Білому домі відбудеться зустріч канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) уже з самим президентом Дональдом Трампом. Одна з тем переговорів - нові американські санкції, запроваджені кілька днів тому стосовно кількох російських чиновників, олігархів та їхніх концернів.

Про це повідомляють американське видання The Wall Street Journal і німецьке інформаційне агентство dpa. За даними цих ЗМІ, канцлерка та її заступник хочуть домогтися від Білого дому гарантій, що ці санкції рикошетом не зачеплять німецькі фірми, які мають комерційні інтереси в Росії. Лобістська організація таких фірм у Німеччині - Східний комітет німецької економіки - наполегливо просить про це уряд країни. Свої аргументи комітет виклав в спеціальній "позиційній записці", яка є в розпорядженні DW.

Східний комітет: Санкції США небезпечні для економіки ФРН

На 14 сторінках тексту - чотири розділи з розбивкою по пунктах - Східний комітет пояснює суть нових американських санкцій та їхні можливі - а також уже наявні - наслідки для німецьких фірм, що мають бізнес-справи з російськими партнерами, які потрапили до "чорного списку".

Це зокрема агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", "Группа ГАЗ", "Ренова", "Русал", "Русские машины", які підтримують активні економічні зв'язки з німецькими компаніями, що мають своєю чергою філії або ділові контакти в США. Одна німецька машинобудівна фірма, наводить приклад Східний комітет, через санкції щодо "Русала" повідомила про свій намір згорнути контакти з її партнером в Казахстані попри півстолітню традицію двосторонньої співпраці.

Щоб не наражати на ризик свій бізнес в США, вважають у Східному комітеті, німецькі підприємства в цілому схильні піддати сумніву комерційні зв'язки з російськими партнерами. Особливо це стосується середніх фірм, що не мають штату юристів, здатних розібратися в американській політиці санкцій і оцінити її наслідки.

У санкційному списку США серед інших - банк "Россия"

Німецькі банки відмовляють клієнтам з Росії

Німецьким банкам, які видали позики в доларах російським концернам, занесеним до американського санкційного списку, повідомляє Східний комітет, необхідно тепер вимагати повернення грошей, причому не пізніше 5 червня. У підсумку в таких концернів можуть виникнути фінансові труднощі, під загрозою опиняться і їхні контракти з німецькими постачальниками.

Ситуацію ускладнює загальна правова неясність. Німецькі банки не знають напевне, з ким у Росії їм небезпечно мати справу, а з ким - ні. І це стосується не лише юридичних, але й фізичних осіб, тобто громадян Росії, які мають рахунки в банках Німеччини. Східний комітет вказує через це на так званий "кремлівський список", до якого США занесли понад 200 осіб. Санкції проти них поки не запроваджені. Але що буде далі? І хто згодом опиниться в цьому переліку?

Банкам немає коли розбиратися в таких нюансах. Кореспондент DW знає випадки, коли респектабельні банки ФРН, що мають філії в США, вимагають від своїх російських вкладників, які не мають посвідки на проживання в Німеччині, забрати свої гроші і закрити рахунки в Німеччині. Як мінімум в одному з таких випадків "постраждалим" виявився заможний росіянин, який не має жодного стосунку до Кремля, а навпаки - у лавах його опонентів.

Східний комітет додає, що під американські санкції потрапили глава "Газпрому" Олексій Міллер і керівник "Газпромбанку" Андрій Акімов, але не їхні компанії. "Якщо ж наступним кроком стане включення до санкційних списків самого "Газпрому", то з німецької точки зору це буде рівнозначно фактичній забороні на імпорт російського природного газу", що поставить під загрозу енергопостачання до Німеччини і Європи, зазначають автори записки.

Карикатура Сергія Йолкіна

"Економічні мудреці" радять не панікувати через санкцій

На відміну від стривоженого Східного комітету, провідні німецькі економічні інститути без паніки ставляться до можливих наслідків нових американських санкцій проти Росії для ФРН.

У четвер керівники шести таких закладів - так звані "економічні мудреці" - представили на прес-конференції в Берліні свій спільний прогноз господарського розвитку ФРН. За їхньою оцінкою, поточного року приріст ВВП Німеччини складе 2,2 відсотка, а 2019-го - 2,0 відсотка. Але є й ризики, до яких, однак, санкції США щодо Росії "мудрагелі" не відносять.

Головний ризик, на їхню думку, це торговельно-політичні розбіжності між США та іншими країнами, американський протекціонізм, штрафні мита. Тож головними темами на переговорах Шольца і Меркель у Вашингтоні, як вважають провідні економічні експерти, має бути запобігання торговельній війні між США і Європейським Союзом.

Що ж стосується наслідків нових американських санкцій для економіки Німеччини, то вони під час складання цього прогнозу взагалі не враховувалися. "Ми говорили про більш великі проблеми, такі як загроза обмежень у торгівлі з США", - відповів на запитання кореспондента DW Тімо Вольмерсгойзер (Timo Wollmershäuser) з мюнхенського інституту ifo.

Санкції, зрозуміло, не сприяють поліпшенню економічної кон'юнктури, перешкоджають вільній торгівлі і пересуванню капіталів, додав він, але "німецька економіка має дуже широку базу, тож ми не вбачаємо наслідків санкцій щодо Росії для загальноекономічного становища Німеччини".

Інтереси США у Європі

Штефан Котс (Stefan Kooths) з Інституту світової економіки в Кілі (IfW) своєю чергою вказує, що нові санкції США зачіпають кредитно-фінансову сферу, що, за його словами, "може відбитися на наразі непередбачуваних галузях". Такий, за висловом Котса, "вогонь по своїх" може виявитися досить потужним.

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Утім, він вважає малоймовірною торговельну агресію Сполучених Штатів проти Європейського Союзу" - чи то штрафні мита, чи санкції. Котс пояснює це значними інвестиціями американських фірм в ЄС.

"Половина всіх прямих американських інвестицій припадає на Євросоюз, - заявив він. - І якщо почати тут вставляти палиці в колеса, то це зачепить і життєво важливі інтереси США, позаяк оборот європейських "дочок" американських концернів у ЄС уп'ятеро більший за експорт з США на європейський ринок".

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