 Саміт G7: Брак поступу у торговельній суперечці зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

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Новини

Саміт G7: Брак поступу у торговельній суперечці зі США

Попри оптимізм Дональда Трампа і Еммануеля Макрона, чи буде спільна заява країн Великої сімки після завершення саміту - залишається під питанням.

Лідери країн Великої сімки в Канаді

Саміт лідерів країн Великої сімки, що відбувається у Канаді  позначений принциповими розбіжностями позицій США та інших учасників G7, насамперед у питаннях міжнародної торгівлі. 

Під час саміту  голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив готовність прибути до Вашингтона, щоб підготувати спільний аналіз задля мирного владнання торговельної суперечки між ЄС і США. Президент США Дональд Трамп сприйняв цю ідею позитивно, пише інформагенція dpa. Президент Франції Еммануель Макрон, своєю чергою, також сказав про можливі зрушення у торговельних переговорах із Трампом: "Справа рухається", - заявив Макрон, котрий провів у Канаді двосторонню зустріч з президентом США.

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Зустріч лідерів G7 розпочалася на тлі розбіжностей між США та іншими учасниками у питаннях повернення Росії до складу групи, торгівлі, клімату та ядерної угоди з Іраном. (08.06.2018)

Ідея Дональда Трампа про повернення Росії до Великої вісімки не знайшла підтримки серед переважної більшості країн G7. Лише новий прем'єр Італії Джузеппе Конте вважає такий крок правильним. (08.06.2018)

Брюссель та Вашингтон не змогли домовитися щодо питання мит на сталь і алюміній. Від 1 червня імпорт сталі з ЄС до США підпадає під 25-відсоткове мито. (31.05.2018)

Однак розбіжності у поглядах залишаються значними. У питанні торгівлі сторони лише обмінялися своїми думками - без гучних суперечок, але і без натяку на компроміс. Трамп і надалі захищає запроваджені ним нещодавновисокі ввізні мита на сталь та алюміній, пише dpa.

Президент США заявив про упевненість, що до завершення саміту у суботу, 9 червня, буде спільна підсумкова заява, у чому канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та інші учасники висловили сумнів раніше. Експерти припускають, що може бути підписана заява за участю тільки шести членів клубу - без США. Завершення саміту без підписання заключного спільного комюніке було би нетиповим для G7, відзначають оглядачі.

На першій зустрічі у п'ятницю лідери G7 обговорили теми економічного зростання та торгівлі. Очікується, що дискусії з останнього питання будуть складними через позицію США. Перед початком саміту Трамп заявив про "несправедливі торговельні угоди з країнами G7".

Окрім торгівлі, на саміті також обговорюють питання захисту довкілля - також одну із тем, в якій лідери США та ЄС мають принципово різні позиції.

Як повідомлялося, перед початком саміту президент США Дональд Трамп спричинив додаткові дискусії, несподівано заявивши про необхідність повернути до клубу G7 Росію, яку виключили з нього в 2014 році через анексію Криму. Лідери Франції, Німеччини, Великобританії та Італії виступили  проти  повернення Росії до складу клубу. В якості поступки Італії, прем'єр якої підтримав ідею Трампа, вони вирішили розглянути можливість діалогу із РФ.

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Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

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Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)  

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