 Саміт ЄС щодо біженців: без конкретних результатів, але з ″доброю волею″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Саміт ЄС щодо біженців: без конкретних результатів, але з "доброю волею"

Учасники неформального саміту ЄС щодо міграційної політики позитивно оцінили переговори попри відсутність конкретних домовленостей. Анґела Меркель заявила про наявність "доброї волі" для пошуку рішення.

Учасники неформального саміту ЄС з міграційної політики кажуть про вдалі переговори

Учасники неформального саміту ЄС з міграційної політики кажуть про вдалі переговори

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) позитивно оцінила неформальний саміт ЄС з питань міграції, в якому у неділю, 24 червня, у Брюсселі взяли участь глави держав та урядів 16-ти з 28-ми країн-членів ЄС. Попри певні розбіжності у поглядах, під час переговорів було виявлено "багато доброї волі" для пошуку рішення, зазначила вона.

"Ми всі погоджуємося в тому, що хочемо скоротити нелегальну міграцію, що хочемо захистити наші кордони, і що ми всі несемо відповідальність за всі теми", - заявила Меркель після зустрічі, цитує агентство dpa. "Там, де це можливо, ми прагнемо європейських рішень. А де це неможливо, ми хочемо зібрати охочих та виробити спільні рамки для дій", - додала канцлерка.

Ще перед початком саміту Меркель заявляла, що намагатиметься досягнути дво- та кількасторонніх домовленостей з окремими державами. За підсумками зустрічі вона не повідомила про прогрес, якого вдалося досягнути на цьому напрямку, зазначивши лише, що робота над пошуком рішення вестиметься як у дні перед черговим самітом ЄС 28-29 червня, так "звісно і після нього".

Своє задоволення підсумками зустрічі висловили й інші учасники саміту. Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат зазначив, що переговори "були кращими, ніж очікувалося, вдалося досягнути певного прогресу".

DW.COM

Глава МВС ФРН Горст Зеегофер обіцяє "повернути панування права і порядку" самотужки, якщо лідери ЄС не домовляться щодо міграційної політики. (22.06.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель не сподівається на вироблення на зустрічі в Брюсселі спільного для всього Євросоюзу рішення щодо шукачів притулку. Вона має намір домоляти з окремими країнами з цього питання. (24.06.2018)

Своєю чергою іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес наголосив, що "зустріч дала надію". За його словами, учасники саміту "погоджувалися у більшості пунктів, аніж розходилися". "Я вважаю, що це була відверта дискусія, в якій ми побачили, що нас об'єднує, але також і деякі розбіжності. Це був хороший крок вперед", - сказав він, цитує агентство Reuters.

Прем'єр Італії Джузеппе Конте після завершення саміту заявив, що "задоволений" ним. Він зазначив, що дискусію вдалося спрямувати у правильному напрямку. На саміті він представив план з десяти пунктів щодо нової міграційної політики ЄС, який фактично означає відмову від Дублінських угод. План передбачає створення центрів для шукачів притулку поза межами ЄС, а також зобов'язання інших держав-членів ЄС приймати економічних мігрантів.

Нагадаємо, у ФРН спалахнула суперечка через політику щодо шукачів притулку всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення. Очільник ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеехофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в ФРН тих шукачів притулку, чиї клопотання уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Меркель виступила проти односторонніх дій ФРН і пообіцяла знайти європейське розв'язання цієї проблеми. ХСС очікує на результати домовленостей вже 1 липня.

Дивитись відео 03:28
Now live
03:28 хв

Ера Меркель у Німеччині може завершитися через суперечку щодо біженців (18.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Ера Меркель у Німеччині може завершитися через суперечку щодо біженців (18.06.2018)  

Також за темою

Belgien Brüssel - Angela Merkel und Jean-Claude Juncker

Саміт у Брюсселі: Меркель шукає домовленостей з окремими країнами 24.06.2018

Канцлерка ФРН Анґела Меркель не сподівається на вироблення на зустрічі в Брюсселі спільного для всього Євросоюзу рішення щодо шукачів притулку. Вона має намір домоляти з окремими країнами з цього питання.

Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge

Надзвичайний саміт ЄС щодо біженців: що стоїть на кону 24.06.2018

24 червня в Брюсселі відбудеться неформальний саміт європейських лідерів, присвячений проблемі біженців. Окрім іншого, на ньому може вирішитись і доля канцлерки ФРН Анґели Меркель.

Münster Weltfriedenstreffen Merkel Antonio Tajani

Глава Європарламенту: Проблема міграції не повинна розвалити ЄС 23.06.2018

Міграція "не є суто німецькою проблемою", щодо неї необхідною є європейська стратегія, наголошує глава Європарламенту Антоніо Таяні.

Докладно

Лідери ЄС радитимуться щодо політики стосовно біженців

Надзвичайний саміт ЄС щодо біженців: що стоїть на кону

24 червня в Брюсселі відбудеться неформальний саміт європейських лідерів, присвячений проблемі біженців.  

300-грамова упаковка помідорів чері у німецькому супермаркеті

Названі найдорожчі для життя країни ЄС

Найдешевшою країною Євросоюзу, за статистикою, є Болгарія. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  