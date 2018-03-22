Самогубство Волошина і корупція на Миколаївщині: що спільного? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2018

Самогубство Волошина: чи візьмуться за корупцію на Миколаївщині? (22.03.2018)

Довести Владислава Волошина до самогубства міг тиск обладміністрації для прикриття її незаконних оборудок з ремонтом будівлі аеропорту, вважає журналіст-розслідувач Андрій Лохматов. То чи візьмуться нарешті за боротьбу з корупцією на Миколаївщині?