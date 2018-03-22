 Самогубство Волошина і корупція на Миколаївщині: що спільного? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2018
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Політика й суспільство

Самогубство Волошина і корупція на Миколаївщині: що спільного? (відео)

Владислав Волошин міг накласти на себе руки через тиск обладміністрації, яка начебто вимагала прикрити її незаконні оборудки з ремонтом будівлі аеропорту, вважає журналіст-розслідувач Андрій Лохматов.

Аеропорт у Миколаєві

Після самогубства колишнього учасника АТО, військового льотчика Владислава Волошина, який виконував обовязки директора місцевого аеропорту, громадські активісти вимагають відставки губернатора. 

 

 

 

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Застрелився керівник Миколаївського аеропорту

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