Самогубство Волошина і корупція на Миколаївщині: що спільного? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.03.2018

Владислав Волошин міг накласти на себе руки через тиск обладміністрації, яка начебто вимагала прикрити її незаконні оборудки з ремонтом будівлі аеропорту, вважає журналіст-розслідувач Андрій Лохматов.
Після самогубства колишнього учасника АТО, військового льотчика Владислава Волошина, який виконував обовязки директора місцевого аеропорту, громадські активісти вимагають відставки губернатора.
Поліція розслідує обставини самогубства учасника АТО і директора Миколаївскього аеропорту Владислава Волошина. (18.03.2018)
У світовому Індексі сприйняття корупції від Transparency International за 2017 рік Україна отримала лише 30 балів зі 100 можливих. Сусіди України у рейтингу - Гамбія, Іран, М’янма та Сьєрра-Леоне. (21.02.2018)