Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 (фотогалерея)

Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

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Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".