Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7 (фотогалерея)

Після саміту G7 у Канаді чи не найбільше врізалася в пам'ять одна світлина. Утім, як насправді відбувалися переговори, схоже, радше питання перспективи. Адже знімки однієї сцени були кардинально різними.
Щойно здавалося, лідери G7 змогли погодити спільне комюніке і уникнути відкритого розколу, однак Трамп відкликав підпис під документом шляхом різкого Twitter-розвороту. Але, мабуть, це на краще, вважає Міхаель Кніґґе. (10.06.2018)
Найрозвиненіші держави світу закликали Росію припинити "підривати демократію" та висловили підтримку "амбіційному та необхідному" плану реформ в Україні. (10.06.2018)