 Річниця референдуму про Brexit: у Лондоні протестують 100 тисяч британців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2018

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Новини

Річниця референдуму про Brexit: у Лондоні протестують 100 тисяч британців

Сто тисяч британців вийшли на вулиці Лондона на знак протесту проти виходу країни зі складу Євросоюзу. Акція відбувається у другу річницю референдуму щодо Brexit.

Демонстрація у Лондоні проти виходу Великобританії з ЄС, 23 червня 2018 року

Демонстрація у Лондоні проти виходу Великобританії з ЄС, 23 червня 2018 року

Близько 100 тисяч противників виходу Великобританії зі складу ЄС вийшли на акцію протесту в Лондоні в суботу, 23 червня, у день другої річниці референдуму щодо Brexit. Вони закликають до проведення нового референдуму, "щоб ми могли вирішити, чи після рішення, яке буде формувати наше життя протягом багатьох поколінь, країні буде краще чи гірше".

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон, один з головних прибічників Brexit, у гостьовій колонці для британського бульварного видання The Sun назвав рішення про вихід Великобританії звільненням із корсета європейських нормативних актів і закликав до жорсткої переговорної лінії з Брюсселем з боку уряду в Лондоні.

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Британські депутати відхили законопроект, який мав надати парламенту більший контроль над процесом Brexit. Незадовго до голосування уряд Великобританії вніс до Палати громад компромісну пропозицію. (20.06.2018)

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей змушена йти на поступки противникам Brexit в її партії. Нижня палата британського парламенту з мінімальною перевагою схвалила план виходу з ЄС. (13.06.2018)

Нагадаємо, 23 червня 2016 року в Великобританії відбувся референдум, під час якого 52 відсотки виборців проголосували за вихід країни зі складу ЄС. Через два роки після голосування опитування показують, що настрої населення змінилися мало. Однак досі лишається не до кінця зрозумілим, що відбуватиметься у Великобританії після офіційної дати виходу з Євросоюзу 29 березня 2019 року.

Наразі одними із головних питань у переговорах Великобританії з ЄС щодо Brexit залишаються європейські митні правила та питання ірландського кордону. Раніше британський уряд запропонував, щоб усе Сполучене Королівство, а не лише Північна Ірландія, могло дотримуватися до кінця 2021 року митних правил ЄС. Це дозволило би уникнути кордону між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії та вийде з ЄС внаслідок Brexit. Але Євросоюз розкритикував цей план, зазначивши, що він його не влаштовує.

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