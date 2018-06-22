Річниця референдуму про Brexit: у Лондоні протестують 100 тисяч британців

Близько 100 тисяч противників виходу Великобританії зі складу ЄС вийшли на акцію протесту в Лондоні в суботу, 23 червня, у день другої річниці референдуму щодо Brexit. Вони закликають до проведення нового референдуму, "щоб ми могли вирішити, чи після рішення, яке буде формувати наше життя протягом багатьох поколінь, країні буде краще чи гірше".

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон, один з головних прибічників Brexit, у гостьовій колонці для британського бульварного видання The Sun назвав рішення про вихід Великобританії звільненням із корсета європейських нормативних актів і закликав до жорсткої переговорної лінії з Брюсселем з боку уряду в Лондоні.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року в Великобританії відбувся референдум, під час якого 52 відсотки виборців проголосували за вихід країни зі складу ЄС. Через два роки після голосування опитування показують, що настрої населення змінилися мало. Однак досі лишається не до кінця зрозумілим, що відбуватиметься у Великобританії після офіційної дати виходу з Євросоюзу 29 березня 2019 року.

Наразі одними із головних питань у переговорах Великобританії з ЄС щодо Brexit залишаються європейські митні правила та питання ірландського кордону. Раніше британський уряд запропонував, щоб усе Сполучене Королівство, а не лише Північна Ірландія, могло дотримуватися до кінця 2021 року митних правил ЄС. Це дозволило би уникнути кордону між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії та вийде з ЄС внаслідок Brexit. Але Євросоюз розкритикував цей план, зазначивши, що він його не влаштовує.