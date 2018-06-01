Рік у блокаді: Катар готовий триматися довго, але закликає до діалогу

У вівторок, 5 червня, виповнюється рік блокади Катару його країнами-сусідками. Вони обмежили комунікації, припинили постачання товарів, видворили громадян та заборонили катарським перевізникам використовувати свої аеропорти та повітряний простір. Доха натомість поглибила зв'язки з Іраном та Туреччиною, зазначає агенція новин AP.

"Блокада розриває зв'язки між сім'ями у країнах, вони вже рік не бачилися. Це порушення прав людини", - сказав посол Катару в Німеччині Сауд бен Абдель Рахман Аль Тані агенції dpa. Учасники дипломатичного конфлікту - Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ, а також Єгипет - закидають Досі підтримку терористів та занадто тісне зближення з шиїтським Іраном. Дотепер усі спроби переговорів для вирішення протиріч не призвели до успіху.

Посол додав, що попри економічну та дипломатичну блокаду Катар може роками жити в такій ситуації, хоча це не є метою. Емірат став сильнішим через проблеми, вважає він. Зокрема, країна тепер сама виробляє більшість необхідних продуктів харчування та диверсифікувала імпорт. Катар має масштабні валютні резерви та є найбільшим у світі експортером скрапленого газу. Країна, яка прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2022 року, за доходом на душу населення - найбагатша у світі.