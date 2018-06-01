 Рік у блокаді: Катар готовий триматися довго, але закликає до діалогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

Рік у блокаді: Катар готовий триматися довго, але закликає до діалогу

Багатий на газ емірат спокійно переживає блокаду, проте прагне дипломатичного рішення, каже посол Катару в Німеччині.

Штучні острови поблизу катарської Дохи (фото з супутника)

Штучні острови поблизу катарської Дохи (фото з супутника)

У вівторок, 5 червня, виповнюється рік блокади Катару його країнами-сусідками. Вони обмежили комунікації, припинили постачання товарів, видворили громадян та заборонили катарським перевізникам використовувати свої аеропорти та повітряний простір. Доха натомість поглибила зв'язки з Іраном та Туреччиною, зазначає агенція новин AP.

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Арабські країни на чолі з Саудівською Аравією, які бойкотують Катар, готові до діалогу з Дохою лише після того, як країна заявить про готовність виконати поставлені вимоги, зокрема, щодо "фінансування тероризму". (30.07.2017)

Катар продовжує інвестувати в оборону країни. У другій за тиждень великій угоді монархія домовилася про закупівлю винищувачів з Великобританії. (10.12.2017)

"Блокада розриває зв'язки між сім'ями у країнах, вони вже рік не бачилися. Це порушення прав людини", - сказав посол Катару в Німеччині Сауд бен Абдель Рахман Аль Тані агенції dpa. Учасники дипломатичного конфлікту - Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ, а також Єгипет - закидають Досі підтримку терористів та занадто тісне зближення з шиїтським Іраном. Дотепер усі спроби переговорів для вирішення протиріч не призвели до успіху.

Посол додав, що попри економічну та дипломатичну блокаду Катар може роками жити в такій ситуації, хоча це не є метою. Емірат став сильнішим через проблеми, вважає він. Зокрема, країна тепер сама виробляє більшість необхідних продуктів харчування та диверсифікувала імпорт. Катар має масштабні валютні резерви та є найбільшим у світі експортером скрапленого газу. Країна, яка прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2022 року, за доходом на душу населення - найбагатша у світі. 

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