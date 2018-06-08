Рік безвізу: більшість українців подорожували до ЄС автошляхами

За рік дії безвізового режиму ЄС українці 555 тисяч разів скористались ним. Про це у понеділок, 11 червня, повідомила Державна прикордонна служба України. Загалом з початку запровадження безвізового режиму українці 20,3 мільйона разів перетнули кордон з країнами ЄС, із них 4,8 мільйона - з біометричним паспортами, в яких були візи.

Як уточнили DW в прес-службі ДПСУ, у зазначених статистичних даних йдеться саме про кількість перетинів кордону громадянами України. Для них у ЄС найбільш популярними для подорожей були автомобільні шляхи - ними для поїздок у ЄС скористались 357 тисяч українців. Найбільша кількість українців виїздили до ЄС через автомобільні пункти пропуску до Польщі. На другому місці Угорщина, а за нею йде Румунія. Літаками до європейських країн вирушили 198 тисяч громадян. Морем до ЄС подорожувала лише 41 особа.

За даними ДСУ, черги у пунктах пропуску мають періодичний характер і пов'язані зі святами, періодом відпусток, масовими міжнародними заходами, а також сезонними роботами за кордоном. Також ДСУ повідомляє, що останнім часом на кордоні з ЄС черги утворюються з вини власників авто на "євробляхах" і так званих пересічників, які упродовж доби можуть по декілька разів перетинати кордон.

ДСУ повідомляє, що найбільший ажіотаж серед бажаючих подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу - тоді в середньому прикордонники оформляли до 90 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив вже 32,5 тисячі осіб. Але з настанням періоду літніх відпусток знову очікується збільшення пасажиропотоку.