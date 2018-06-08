 Рік безвізу: більшість українців подорожували до ЄС автошляхами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2018

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Новини

Рік безвізу: більшість українців подорожували до ЄС автошляхами

За рік дії безвізового режиму ЄС для України українці скористались ним 555 тисяч разів. Найбільш активно вони подорожували до країн Євросоюзу автомобільними шляхами.

Більшість українців вїзжали до ЄС через Польщу

Більшість українців вїзжали до ЄС через Польщу

За рік дії безвізового режиму ЄС українці 555 тисяч разів скористались ним. Про це у понеділок, 11 червня, повідомила Державна прикордонна служба України. Загалом з початку запровадження безвізового режиму українці 20,3 мільйона разів перетнули кордон з країнами ЄС, із них 4,8 мільйона - з біометричним паспортами, в яких були візи.

Як уточнили DW в прес-службі ДПСУ, у зазначених статистичних даних йдеться саме про кількість перетинів кордону громадянами України. Для них у ЄС найбільш популярними для подорожей були автомобільні шляхи - ними для поїздок у ЄС скористались 357 тисяч українців. Найбільша кількість українців виїздили до ЄС через автомобільні пункти пропуску до Польщі. На другому місці Угорщина, а за нею йде Румунія. Літаками до європейських країн вирушили 198 тисяч громадян. Морем до ЄС подорожувала лише 41 особа.

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Євросоюз розробляє автоматичну систему контролю за тими, хто в'їжджатиме за безвізом - ETIAS. Основна її мета - запобігти потраплянню до Шенгенської зони терористів, злочинців і шахраїв. (04.05.2018)

Рівно рік тому громадяни України отримали можливість подорожувати до країн Шенгенської зони за безвізовим режимом. DW підбиває підсумки першого року його дії. (11.06.2018)

За даними ДСУ, черги у пунктах пропуску мають періодичний характер і пов'язані зі святами, періодом відпусток, масовими міжнародними заходами, а також сезонними роботами за кордоном. Також ДСУ повідомляє, що останнім часом на кордоні з ЄС черги утворюються з вини власників авто на "євробляхах" і так званих пересічників, які упродовж доби можуть по декілька разів перетинати кордон.

ДСУ повідомляє, що найбільший ажіотаж серед бажаючих подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу - тоді в середньому прикордонники оформляли до 90 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив вже 32,5 тисячі осіб. Але з настанням періоду літніх відпусток знову очікується збільшення пасажиропотоку.

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