Різке зниження акцизу на авто: кінець "євробляхам"?

Понад два роки уряд і парламент фактично ігнорували проблему з нелегально або "напівлегально" ввезеними автомобілями з країн ЄС, так звані "євробляхи". Ці автівки не розмитнювали і не реєстрували. Експерти іронізували: українські номерні знаки просто втрачають сенс і їх можна скасувати, якщо хвиля "євроблях" не припиниться.

Влада узгодила позиції?

І от нарешті у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти (№8487 та №8488) про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, а також до інших законодавчих актів, щоб, з одного боку, зменшити ставки акцизу на транспортні засоби, а з іншого - посилити контроль за незареєстрованими в Україні автівками.

На думку авторів законопроектів, якщо ці документи ухвалять, іноземні автомобілі стануть більш доступними для українців, а також буде припинено так звані "литовські" схеми з напівлегальним ввезенням вживаних автівок в Україну.

Ставки акцизу на ввезені автівки мають стати значно меншими

"Ми абсолютно коректно підходили в усіх відношеннях, щоб досягнути розуміння між тими громадянами, які сплачували податки, і зараз можуть при придбанні авто до 10 років отримати ліберальні ставки і тими, хто використовує автомобілі без реєстрації. Ми також надаємо їм можливість скористатися новими ліберальними ставками", - запевнила в інтерв’ю DW голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. За її словами, з Мінфіном, Державною фіскальною службою, з митниками, прикордонниками та Нацполіцією - "з усіма цими органами узгоджений текст повністю".

Крім того, Южаніна запевняє, що станом на п’ятницю, 15 червня, коли подавалися законопроекти, основні позиції були узгоджені і з громадською організацією "АвтоЄвроСила", яка представляє інтереси власників автівок на єврономерах. Втім, вони іншої думки.

"Ніхто з нами нічого не узгоджував. В цілому законопроект ми підтримуємо, але не з такими ставками. Нас вони не влаштовують. Якщо вони будуть перевищувати 500-1000 доларів, то вся суть цього законопроекту у вигляді поблажок для пересічного громадянина, вона нівелюється. Тобто боролися з вітряками. А кістка з барського плеча - таке нам не підходить", - заявив у коментарі DW співзасновник ГО "АвтоЄвроСила" Андрій Щербина.

Як рахувати новий акциз?

Якщо законопроекти ухвалять, буде запроваджено новий розрахунок акцизного податку на ввезені автомобілі. Базова ставка акцизу для авто з бензиновим двигуном становитиме 50 євро, а для дизеля - 75 євро.

Отже, щоб отримати остаточний розмір акцизного податку потрібно цю базову ставку помножити на коефіцієнти двигуна та коефіцієнт віку авто.

Український митник за роботою

При цьому показник об'єму двигуна треба розділити на 1000, а при визначенні коефіцієнту віку слід зважати, що це кількість ПОВНИХ календарних років. Наприклад, ви придбали автомобіль з бензиновим двигуном 1600 кубічних см та віком 5 повних років. Порахувати доволі просто:

50 (базова ставка) * 1,6 (коефіцієнт двигуна, 1600/1000) * 5 (коефіцієнт віку) = 400 євро

Нині ж за таку саму машину довелося б сплатити понад дві з половиною тисячі євро акцизу. Тобто різниця - у понад 6 разів.

Втім, якщо автомобілю з тим самим об’ємом двигуна вже не 5, а 15 років, то акциз буде суттєво вищим - вже не 400, а 1200 євро. За логікою авторів законопроектів, це має стимулювати українців купувати новіші авто.

"Раніше акцизний податок залежно від об’єму двигуна відрізнявся у 100-150 разів. Тобто такий підхід був якийсь дискримінаційний. Ми його зараз прибрали повністю. І два підвищуючі коефіцієнти - віку і двигуна - вони є рівними і пояснюваними. Вони без якихось спеціальних преференцій", - зазначає одна з головних ініціаторок законопроектів Ніна Южаніна. Держава також пішла на компроміс і зняла екологічні обмеження. У законопроектах пропонується скасувати заборону на митне оформлення та реєстрацію в Україні автівок, які не відповідають екологічному стандарту "Євро-5". Це була одна з головних причин масового завезення машин на "євробляхах" в Україну.

Водночас, активістам ГО "АвтоЄвроСила" і цього замало. "Ставки, які пропонує Южаніна не відповідають заробіткам українців. Це "покращення для преси" і насправді нічого не покращить звичайному громадянину, оскільки більшість водіїв їздять на авто, які коштують 2-3 тисячі доларів, але щоб їх розмитнити потрібно ще майже стільки ж сплатити. Такі ставки нас не влаштовують", - стверджує співзасновник ГО "АвтоЄвроСила" Андрій Щербина. За його словами, власники "євроблях" ще дочекаються початку розгляду законопроектів у ВР і залежно від цього, можливо, знову збиратимуть масштабну акцію, щоб ці "неймовірні", за його словами, ставки були знижені.

Без таксі на "євробляхах"

Якщо законопроекти ухвалять, то той, хто завіз в Україну автомобіль в режимі транзиту або тимчасового ввезення, не матиме права передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам чи розкомплектовувати його.

Також буде заборонено використовувати таку автівку в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу. Тобто таксувати на "євробляхах" вже не вийде.

Таксувати на "євробляхах" вже не вийде

Крім того, Нацполіції буде надано право зупиняти і перевіряти того, хто кермує автомобілем з іноземною реєстрацією. Тобто перевіряти, чи це та сама особа, яка ввезла автівку. Якщо за кермом хтось інший, поліцейський може і його оштрафувати, а також повідомити про порушення митних правил митницю. А вона вже оштрафує того, хто ввіз авто, за недотримання обмеження на передавання машини. При цьому протокол про порушення може бути складений митником за відсутності порушника і вручений йому під час виїзду з України.

Автори законопроекту переконують, що митники, поліцейські та прикордонники зможуть синхронно взаємодіяти завдяки автоматизованій системі обміну інформацією про авто.

Які штрафи?

Нацполіції буде надано право зупиняти і перевіряти того, хто кермує автомобілем з іноземною реєстрацією

За майже усі порушення передбачено попередження або штрафи. Їхній розмір значно підвищили. Приміром, за порушення строків транзиту буде штраф від 170 гривень за 1 добу до 170 тисяч гривень або конфіскації авто за рішенням суду, якщо порушено строк транзиту на понад 30 діб або втрачено автомобіль. Нині ж максимальний штраф - 8500 гривень, якщо порушив строк на понад 10 діб або втратив авто.

"Погони" перегріли ринок?

Але на практиці авто з іноземними номерами продовжували активно ввозити в Україну, вочевидь, користуючись тим, що випадки притягнення до відповідальності за порушення залишалися поодинокими.

Український автопром "стоїть" через автівки з "євробляхами"

"Ринок дуже сильно перегрітий. Внутрішнє виробництво майже стало. "УкрАвто" Васадзе (один з найбільших автовиробників в Україні, президент компанії Таріел Васадзе - Ред.) стоїть. Вони з розпачу трактори збирають замість легковиків. У "Єврокара" (один з найбільших автовиробників в Україні - Ред.) певні теж проблеми. Луцький завод майже теж стоїть. Черкаський - лише за рахунок військових замовлень вони щось там роблять. Таке враження, що майже все зупинилося. Просто все", - констатує експерт з питань транспорту громадської організації "Європатруль" В’ячеслав Коновалов. На думку експертів, влада довго не вирішувала проблему, бо не хотіла провокувати акції протесту "євробляхерів". Крім того, бездіяльність влади породжувала у суспільстві спекуляції щодо того, що у збереження існуючого стану справ є впливові покровителі.

Голосів має вистачити

За словами ж Ніни Южаніної, довго шукався компроміс і за ці два роки депутати переглянули більше 5-6 варіантів, як вирішити цю проблему і кожного разу ці варіанти були в чомусь неприйнятні. "Автовиробники мали великі капіталовкладення для того, щоб виконати норми і мати обладнання, яке могло б відповідати при виробництві стандарту вже "Євро-6". І це саме ті представники платників податків, які приходили на робочі групи і виступали проти всіх виключних преференцій для тих людей, які завезли автомобілі без реєстрації, без митного оформлення", - зазначає голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики.

Нині з автовиробниками та імпортерами знайдено компроміс. Влада сподівається порозумітися і з "АвтоЄвроСилою". "Є голоси не тільки в коаліції, а й у більшості в залі", - зазначає Южаніна. Єдине, про що вона переживає - щоб документи ухвалили якнайшвидше і не було проблем з імплементацією. Адже дається 180 днів на те, щоб зареєструвати автомобіль тим, чиї авто вже завезені в Україну. Власники єврономерів мають виїхати з території України, владнати документи і заїхати знову та стати легальними.

Якщо закони ухвалять найближчим часом, водії зможуть владнати свої проблеми протягом літа-осені, а не у зимовий період, коли можливі проблеми на дорогах через погодні умови.