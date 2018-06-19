Різке зниження акцизу на авто: кінець "євробляхам"?

Українська влада нарешті зважилась навести порядок з автомобілями, які їздять на номерних знаках інших країн, та встановити правила гри на ринку вживаних авто.
Понад два роки уряд і парламент фактично ігнорували проблему з нелегально або "напівлегально" ввезеними автомобілями з країн ЄС, так звані "євробляхи". Ці автівки не розмитнювали і не реєстрували. Експерти іронізували: українські номерні знаки просто втрачають сенс і їх можна скасувати, якщо хвиля "євроблях" не припиниться.
Влада узгодила позиції?
І от нарешті у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти (№8487 та №8488) про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, а також до інших законодавчих актів, щоб, з одного боку, зменшити ставки акцизу на транспортні засоби, а з іншого - посилити контроль за незареєстрованими в Україні автівками.
На думку авторів законопроектів, якщо ці документи ухвалять, іноземні автомобілі стануть більш доступними для українців, а також буде припинено так звані "литовські" схеми з напівлегальним ввезенням вживаних автівок в Україну.
"Ми абсолютно коректно підходили в усіх відношеннях, щоб досягнути розуміння між тими громадянами, які сплачували податки, і зараз можуть при придбанні авто до 10 років отримати ліберальні ставки і тими, хто використовує автомобілі без реєстрації. Ми також надаємо їм можливість скористатися новими ліберальними ставками", - запевнила в інтерв’ю DW голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. За її словами, з Мінфіном, Державною фіскальною службою, з митниками, прикордонниками та Нацполіцією - "з усіма цими органами узгоджений текст повністю".
Крім того, Южаніна запевняє, що станом на п’ятницю, 15 червня, коли подавалися законопроекти, основні позиції були узгоджені і з громадською організацією "АвтоЄвроСила", яка представляє інтереси власників автівок на єврономерах. Втім, вони іншої думки.
"Ніхто з нами нічого не узгоджував. В цілому законопроект ми підтримуємо, але не з такими ставками. Нас вони не влаштовують. Якщо вони будуть перевищувати 500-1000 доларів, то вся суть цього законопроекту у вигляді поблажок для пересічного громадянина, вона нівелюється. Тобто боролися з вітряками. А кістка з барського плеча - таке нам не підходить", - заявив у коментарі DW співзасновник ГО "АвтоЄвроСила" Андрій Щербина.
Як рахувати новий акциз?
Якщо законопроекти ухвалять, буде запроваджено новий розрахунок акцизного податку на ввезені автомобілі. Базова ставка акцизу для авто з бензиновим двигуном становитиме 50 євро, а для дизеля - 75 євро.
Отже, щоб отримати остаточний розмір акцизного податку потрібно цю базову ставку помножити на коефіцієнти двигуна та коефіцієнт віку авто.
При цьому показник об'єму двигуна треба розділити на 1000, а при визначенні коефіцієнту віку слід зважати, що це кількість ПОВНИХ календарних років. Наприклад, ви придбали автомобіль з бензиновим двигуном 1600 кубічних см та віком 5 повних років. Порахувати доволі просто:
50 (базова ставка) * 1,6 (коефіцієнт двигуна, 1600/1000) * 5 (коефіцієнт віку) = 400 євро
Нині ж за таку саму машину довелося б сплатити понад дві з половиною тисячі євро акцизу. Тобто різниця - у понад 6 разів.
Втім, якщо автомобілю з тим самим об’ємом двигуна вже не 5, а 15 років, то акциз буде суттєво вищим - вже не 400, а 1200 євро. За логікою авторів законопроектів, це має стимулювати українців купувати новіші авто.
"Раніше акцизний податок залежно від об’єму двигуна відрізнявся у 100-150 разів. Тобто такий підхід був якийсь дискримінаційний. Ми його зараз прибрали повністю. І два підвищуючі коефіцієнти - віку і двигуна - вони є рівними і пояснюваними. Вони без якихось спеціальних преференцій", - зазначає одна з головних ініціаторок законопроектів Ніна Южаніна. Держава також пішла на компроміс і зняла екологічні обмеження. У законопроектах пропонується скасувати заборону на митне оформлення та реєстрацію в Україні автівок, які не відповідають екологічному стандарту "Євро-5". Це була одна з головних причин масового завезення машин на "євробляхах" в Україну.
Водночас, активістам ГО "АвтоЄвроСила" і цього замало. "Ставки, які пропонує Южаніна не відповідають заробіткам українців. Це "покращення для преси" і насправді нічого не покращить звичайному громадянину, оскільки більшість водіїв їздять на авто, які коштують 2-3 тисячі доларів, але щоб їх розмитнити потрібно ще майже стільки ж сплатити. Такі ставки нас не влаштовують", - стверджує співзасновник ГО "АвтоЄвроСила" Андрій Щербина. За його словами, власники "євроблях" ще дочекаються початку розгляду законопроектів у ВР і залежно від цього, можливо, знову збиратимуть масштабну акцію, щоб ці "неймовірні", за його словами, ставки були знижені.
Без таксі на "євробляхах"
Якщо законопроекти ухвалять, то той, хто завіз в Україну автомобіль в режимі транзиту або тимчасового ввезення, не матиме права передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам чи розкомплектовувати його.
Також буде заборонено використовувати таку автівку в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу. Тобто таксувати на "євробляхах" вже не вийде.
Крім того, Нацполіції буде надано право зупиняти і перевіряти того, хто кермує автомобілем з іноземною реєстрацією. Тобто перевіряти, чи це та сама особа, яка ввезла автівку. Якщо за кермом хтось інший, поліцейський може і його оштрафувати, а також повідомити про порушення митних правил митницю. А вона вже оштрафує того, хто ввіз авто, за недотримання обмеження на передавання машини. При цьому протокол про порушення може бути складений митником за відсутності порушника і вручений йому під час виїзду з України.
Автори законопроекту переконують, що митники, поліцейські та прикордонники зможуть синхронно взаємодіяти завдяки автоматизованій системі обміну інформацією про авто.
Які штрафи?
Нацполіції буде надано право зупиняти і перевіряти того, хто кермує автомобілем з іноземною реєстрацією
За майже усі порушення передбачено попередження або штрафи. Їхній розмір значно підвищили. Приміром, за порушення строків транзиту буде штраф від 170 гривень за 1 добу до 170 тисяч гривень або конфіскації авто за рішенням суду, якщо порушено строк транзиту на понад 30 діб або втрачено автомобіль. Нині ж максимальний штраф - 8500 гривень, якщо порушив строк на понад 10 діб або втратив авто.
"Погони" перегріли ринок?
Але на практиці авто з іноземними номерами продовжували активно ввозити в Україну, вочевидь, користуючись тим, що випадки притягнення до відповідальності за порушення залишалися поодинокими.
"Ринок дуже сильно перегрітий. Внутрішнє виробництво майже стало. "УкрАвто" Васадзе (один з найбільших автовиробників в Україні, президент компанії Таріел Васадзе - Ред.) стоїть. Вони з розпачу трактори збирають замість легковиків. У "Єврокара" (один з найбільших автовиробників в Україні - Ред.) певні теж проблеми. Луцький завод майже теж стоїть. Черкаський - лише за рахунок військових замовлень вони щось там роблять. Таке враження, що майже все зупинилося. Просто все", - констатує експерт з питань транспорту громадської організації "Європатруль" В’ячеслав Коновалов. На думку експертів, влада довго не вирішувала проблему, бо не хотіла провокувати акції протесту "євробляхерів". Крім того, бездіяльність влади породжувала у суспільстві спекуляції щодо того, що у збереження існуючого стану справ є впливові покровителі.
Голосів має вистачити
За словами ж Ніни Южаніної, довго шукався компроміс і за ці два роки депутати переглянули більше 5-6 варіантів, як вирішити цю проблему і кожного разу ці варіанти були в чомусь неприйнятні. "Автовиробники мали великі капіталовкладення для того, щоб виконати норми і мати обладнання, яке могло б відповідати при виробництві стандарту вже "Євро-6". І це саме ті представники платників податків, які приходили на робочі групи і виступали проти всіх виключних преференцій для тих людей, які завезли автомобілі без реєстрації, без митного оформлення", - зазначає голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики.
Нині з автовиробниками та імпортерами знайдено компроміс. Влада сподівається порозумітися і з "АвтоЄвроСилою". "Є голоси не тільки в коаліції, а й у більшості в залі", - зазначає Южаніна. Єдине, про що вона переживає - щоб документи ухвалили якнайшвидше і не було проблем з імплементацією. Адже дається 180 днів на те, щоб зареєструвати автомобіль тим, чиї авто вже завезені в Україну. Власники єврономерів мають виїхати з території України, владнати документи і заїхати знову та стати легальними.
Якщо закони ухвалять найближчим часом, водії зможуть владнати свої проблеми протягом літа-осені, а не у зимовий період, коли можливі проблеми на дорогах через погодні умови.
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