Рівень демократії в Україні погіршився вперше з 2014 року - Freedom House

Рівень свободи та демократії в Україні погіршився вперше з 2014 року. Про це йдеться в дослідженні неурядової міжнародної організації Freedom House "Країни в перехідному періоді 2018. Протистояння антилібералізму", яке було опубліковано у середу, 11 квітня. Зараз демократична оцінка України становить 4,64 бала, тоді як минулорічний показник становив 4,61 бала (де 1 бал - показник стійкої демократії, а 7 - авторитарний режим).

"Попри те, що уряд України досяг значних покращень у здійсненні перебудови місцевого самоврядування країни, він не зумів задовольнити очікування громадськості у боротьбі з всеосяжною корупцією", - зокрема зазначається у звіті, де також вказано, що можливість проведення масштабних реформ в Україні зменшується. На думку міжнародної організції, ситуацію з рівнем демократії погіршує військовий конфлікт на Донбасі, через який з 2014 року загинуло понад десять тисяч і було травмовано понад 24 тисяч людей.

Боротьба з корупцією

У звіті зазначається прогрес України у проведені антикорупційних реформ, створення антикорупційних інституцій, а також запровадження публічних декларацій про статки держслужбовців. Проте це не сильно вплинуло на життя українців - у Freedom House навели дані соціологічних опитувань в Україні, в рамках яких третина українців повідомила, що вони мали особистий досвід корупції за попередні три місяці. Зазначається, що ефективність роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро була підірвана відсутністю справедливого правосуддя.

Крім того, аналітики Freedom House звертають увагу на важливу віху у співпраці України та ЄС - у 2017 році почав діяти безвізовий режим, яким скористалось вже багато українців. Також у дослідженні йдеться про важливість проведення реформи у сфері охорони здоров’я.

У той же час, на думку організації, посилився тиск на українське громадянське суспільство. Freedom House згадує закон про обов’язкове е-декларування для антикорупціонерів, який може призвести до того, що групи громадянського суспільства можуть втратити статус некомерційних організацій за недотримання нових правил.

Проблеми зі свободою слова

У сфері свободи слова в України також не вдалось досягти значного прогресу. Медіа продовжують залежати від олігархів, а свобода слова була обмежена заходами уряду, спрямованими на боротьбу з російською пропагандою.

Крім того, продовжуються напади на журналістів. За даними Інституту масової інформації, у 2017 році було скоєно 29 фізичних нападів, а також зареєстровано 89 випадків перешкоджання діяльності журналістів. Також згадується, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, яке сталось в 2016 році, не було проведено належним чином і припинилось.

Невтішні прогнози

Прогнози Freedom House на 2018 рік невтішні. Очікується, що під час підготовки до парламентських та президентських виборів 2019 року посилиться тиск на громадянське суспільство та опозицію.

Антикорупційна реформа, швидше за все, зупиниться на національному рівні, і основним завданням реформаторів буде збереження існуючих антикорупційних інституцій.

Крім того, нове законодавство про статус та реінтеграцію Донбасу може призвести до загострення конфлікту з російськими ставлениками та перегляду попередньої угоди про припинення вогню, прогнозують у Freedom House.