Рівень безробіття у ФРН упав до рекордно низького рівня

Рівень безробіття в Німеччині сягнув рекордно низького рівня з часу возз'єднання країни в 1990 році. Як повідомило в четвер, 29 березня, Федеральне агентство праці, цього місяця не мали роботи 5,3 відсотка (або менш ніж 2,5 мільйона) німецьких працівників. Це на 0,1 відсоткового пункта менше, ніж у лютому.

Падіння рівня безробіття є свідченням стабільної економічної ситуації в Німеччині. Минулого року економічне зростання в країні становило 2,2 відсотка. 2017 року також встановив новий історичний рекорд німецький експорт, який сягнув 1,3 трильйона євро.

Нагадаємо, що порівняно з безробітними інших країн-членів Європейського Союзу німецькі безробітні найбільше наражаються на ризик опинитися за межею бідності. За даними Євростату, 2016 року ризик опинитися за межею бідності у випадку втрати роботи в Німеччині становив 70,8 відсотка. Загалом по ЄС цей показник для безробітних у віці від 16 до 64 років становив в середньому 48,7 відсотка. 2006 року цей показник оцінювали в 41,5 відсотка.