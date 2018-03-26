 Рівень безробіття у ФРН упав до рекордно низького рівня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

Рівень безробіття у ФРН упав до рекордно низького рівня

У березні не мали роботи 5,3 відсотка німецьких працівників. Це найнижчий показник з часу возз'єднання Німеччини в 1990 році.

Безробіття у ФРН на рекордно низькому рівні

Рівень безробіття в Німеччині сягнув рекордно низького рівня з часу возз'єднання країни в 1990 році. Як повідомило в четвер, 29 березня, Федеральне агентство праці, цього місяця не мали роботи 5,3 відсотка (або менш ніж 2,5 мільйона) німецьких працівників. Це на 0,1 відсоткового пункта менше, ніж у лютому.

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Упродовж 2017 року перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило близько 37 мільярдів євро. Показник бюджетного надлишку став найвищим за всю історію з часу возз'єднання Німеччини. (23.02.2018)

Обсяги експорту з ФРН продовжують збільшуватися рекордними темпами. 2017 року вони сягнули 1,3 трильйона євро - новий історичний рекорд. Утім, профіцит зовнішньої торгівлі, за який країну часто критикують, скоротився. (08.02.2018)

Падіння рівня безробіття є свідченням стабільної економічної ситуації в Німеччині. Минулого року економічне зростання в країні становило 2,2 відсотка. 2017 року також встановив новий історичний рекорд німецький експорт, який сягнув 1,3 трильйона євро. 

Нагадаємо, що порівняно з безробітними інших країн-членів Європейського Союзу німецькі безробітні найбільше наражаються на ризик опинитися за межею бідності. За даними Євростату, 2016 року ризик опинитися за межею бідності у випадку втрати роботи в Німеччині становив 70,8 відсотка. Загалом по ЄС цей показник для безробітних у віці від 16 до 64 років становив в середньому 48,7 відсотка. 2006 року цей показник оцінювали в 41,5 відсотка.
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Безробіття у ФРН на рекордно низькому рівні

Рівень безробіття у ФРН упав до рекордно низького рівня

У березні не мали роботи 5,3 відсотка німецьких працівників - найменше з часу возз'єднання Німеччини в 1990 році. 

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