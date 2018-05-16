 РФ домовилася з Туреччиною про прокладання газопроводу до кордонів ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2018

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Новини

РФ домовилася з Туреччиною про прокладання газопроводу до кордонів ЄС

"Газпром" та Анкара домовились про прокладання газопроводу "Турецький потік" від узбережжя Чорного моря до кордону Туреччини з ЄС. Нитка газопроводу призначена для енергопостачання Південної і Південно-Східної Європи.

Будівництво Турецького потоку продовжується до кордонів Туреччини з ЄС

Будівництво "Турецького потоку" продовжується до кордонів Туреччини з ЄС

Російська енергетична корпорація "Газпром" і уряд Туреччини у суботу, 26 травня, підписали протокол про прокладання сухопутної ділянки газопроводу "Турецький потік" від узбережжя Чорного моря до кордону Туреччини з сусідніми європейськими країнами.

"Підписання документів дозволяє перейти до практичних кроків з реалізації проекту. Будівництвом сухопутної ділянки буде займатися спільна проектна компанія TurkAkim Gaz Tasima A.S.", - повідомили в прес-службі "Газпрому".

Крім того, повідомляється про врегулювання арбітражного спору дочірньої компанії "Газпром експорт" з турецькою енергокорпорацією Botas. Конфлікт виник навколо умов поставок російського газу турецьким споживачам. Суперечливі моменти вдалося вирішити в позасудовому порядку.

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Укладка морської ділянки першої нитки газопроводу "Турецький потік" завершена. Другу нитку "Турецького потоку" планують завершити в 2019 році.   (30.04.2018)

Нагадаємо, 30 квітня "Газпром" повідомив про завершення прокладання морської ділянки першої нитки газопроводу "Турецький потік", який постачатиме газ з Росії до Туреччини.

"Турецький потік" - проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з суміжними країнами. Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга - для країн Південної і Південно-Східної Європи.

Потужність кожної нитки - 15,75 мільярда кубічних метрів на рік. Будівництво морської ділянки газопроводу почалося 7 травня 2017 року. Другу нитку "Турецького потоку" планують завершити в 2019 році.

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