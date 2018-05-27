 РФ відреагувала на рішення України вийти із СНД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

РФ відреагувала на рішення України вийти із СНД

Вихід з СНД є суверенним правом України, однак Київ не турбується про мільйони українців, які працюють у Росії, заявив міністр закордорнних справ РФ Сергій Лавров.

Глава російського МЗС заявив, що вихід України із СНД є її суверенним правом

Глава російського МЗС заявив, що вихід України із СНД є її суверенним правом

Рішення України про вихід із Співдружності Незалежних Держав (СНД) є її суверенним правом, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Це суверенне право України вирішувати, в яких організаціях брати участь, в яких - не брати участь. І СНД, безумовно, одна з таких організацій", - сказав Лавров у вівторок, 29 травня, на прес-конференції в Мінську, передає агенція "Інтерфакс".

Він зазначив, що Україна повинна ухвалити рішення про те, наскільки її кроки щодо СНД впливатимуть на її громадян. "(...) Заяви про те, що треба розірвати дипломатичні відносини, вийти з СНД, робляться без будь-якої турботи про сотні тисяч та мільйони українців, які працюють на території Росії", - додав Лавров.

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Президент України Петро Порошенко хоче офіційного припинення участі України в структурах СНД. Крім того, за його словами, Київ має припинити дію окремих положень договору про дружбу з РФ. (12.04.2018)

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Нагадаємо, 2 травня 2018 року Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) підтримала пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД. Тоді ж РНБО доручила МЗС України вжити в установленому порядку заходів щодо припинення дії окремих міждержавних угод.

19 травня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів СНД. Він повідомив, що таким чином закрив постійне представництво України в цій організації.

Україна була однією з трьох країн-підписантів Угоди про створення СНД 8 грудня 1991 року разом з РФ і Білоруссю. Однак у січні 1993 року в Мінську на саміті СНД, де ухвалили Статут Співдружності, Україна його не підписала. З весни 2014 року участь Києва у заходах СНД була зведена до мінімуму.

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