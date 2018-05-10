Руслана на "Євробаченні": Купила в Португалії сімку, щоб проголосувати за Мelovin

Перед фіналом "Євробачення-2018" перша переможниця пісенного конкурсу від України Руслана в суботу, 12 травня, дасть концерт у центрі Лісабона, присвячений її проекту з розвитку відновлюваної енергії. В інтерв’ю DW вона розповіла про конкурс та про те, чи готова знову взяти в ньому участь.

DW: Руслано, ти вже привітала Мelovin з виходом у фінал "Євробачення"?

Руслана: Я кожного разу дуже радію, коли Україна піднімається на "Євробаченні" не просто на якісь високі позиції в рейтингах, але й у симпатіях, у можливостях показати себе. Всі вважають, що в музичних батлах треба піднятися на високі позиції. Але я спілкувалася зі своїми друзями. Вони мені сказали, що вболівали за Бельгію, хоча вона не вийшла в фінал.

На "Євробаченні" у кожного є свій фаворит, який чомусь не проходить далі. Але "Євробачення" - це міст між людьми, це енергія, яка передається. І я бажаю кожній країні відчути це і фіксуватися не на топових позиціях, а на тому, що є можливість спілкування. Україна дуже добре і гідно представлена в Лісабоні: красивий хлопець, відмінна пісня. Я рада, що Мelovin пройшов у фінал.

У такому разі, хто був твій фаворит, який пройшов або не пройшов у фінал?

На цьому конкурсі мені дуже складно визначити фаворитів, тому що я не буду об'єктивною, я надто патріотична...

Але за себе не можна голосувати...

Я знаю, але в Португалія я, можливо, зможу проголосувати за свого артиста. Це той рідкісний випадок, коли я можу проголосувати за свою країну.

Фіналісти "Євробачення-2018" Нове віяння на "Євробаченні" Після Києва, де в 2017 році ведучими були троє чоловіків, за що організатори конкурсу зазнали критики, цього року фінал "Євробачення" в Лісабоні вестимуть тільки жінки. Вплив #MeToo відчувається і в іншому. Наприклад, у виступі явної фаворитки букмекерів та експертів "Євробачення" ...

Фіналісти "Євробачення-2018" У ключі #MeToo Зовнішність Нетти б'є по звичному образу учасниць "Євробачення". 25-річній Нетті Барзілай, яка виступає за Ізраїль з піснею "Toy", пророкують перше місце. "Я тобі не іграшка", - категорично заявляє вона. Феміністський електро-поп з елементами репу і лупа (низки записаних і відтворюваних тут же, на сцені, коротких звуків) після розміщення в інтернеті блискавично набрав більше мільйона переглядів.

Фіналісти "Євробачення-2018" Норвезьке дежавю У тих, хто стежить за конкурсом, буде дежавю. Скрипка, нехитрий поп і гарний настрій ... Олександр Рибак, білорус за походженням, знову виступає за Норвегію. Fairytale принесла йому перемогу дев'ять років тому в Москві. У Лісабоні він продемонструє, наскільки добре вміє писати пісні, і дасть майстер-клас для інших. Композиція That's How You Write A Song фігурує в списку фаворитів.

Фіналісти "Євробачення-2018" Ефектне шоу Український учасник Melovin також виборов місце у фіналі. Це сценічний псевдонім 20-річного уродженця Одеси Костянтина Бочарова. Його шанси на "Євробаченні-2018" експерти оцінюють неоднозначно. Мелодія красива, але є дефіцити у вокалі. Cценічне шоу, однак, точно справить враження. Свій виступ Melovin закінчує за роялем, що стоїть на охопленому полум'ям помості. Важливо не забути про вогнегасник.

Фіналісти "Євробачення-2018" Найвищі ноти в Лісабоні Найвищі ноти на "Євробаченні-2018" прозвучать за Естонію. Еліна Нечаєва - професійна оперна співачка і працює в оперному театрі Таллінна. Композиція La Forza італійською мовою - опера в поп-аранжуванні. Текст містить цитати з декількох оперних творів. Пісні пророкують один із перших рядків.

Фіналісти "Євробачення-2018" Французький електро-поп про біженців За традицією, і в нинішньому конкурсі беруть участь кілька дуетів. Французи Madame Monsieur - пара не тільки на сцені, а й у житті. У своїй мінімалістичній композиції Mercy вони співають про дівчинку, яка народилася в човні біженців посеред Середземного моря. На рішення відправити дует в Лісабон вплинуло голосування публіки в національному відборі. Тепер букмекери пророкують їм місце в топ-5.

Фіналісти "Євробачення-2018" Співаючий Ді Капріо з Чехії Міколашу Йозефу пророкують кращий результат для Чехії на "Євробаченні". На репетиції співак пошкодив спину, але виступ відбудеться. Міколаш - хороший актор. Лондонська академія драматичного мистецтва відзначила його майстерність золотою медаллю. Він працював моделлю для Prada, Replay і Diesel. Але перш за все він - музикант. Виступи на вулицях міст Європи допомогли йому набути впевненості у собі.

Фіналісти "Євробачення-2018" Болгарська містика Конкуренцію Чехії у фіналі складе Болгарія. У рейтингу букмекерів вони вже кілька тижнів поспіль йдуть нарівні. Похмура, містична композиція Bones, за прогнозами, претендує на місце в топ-5. Це не випадково: з нею працює та сама команда, яка допомогла посісти друге місце Крістіану Костову в Києві. Квінтет Equinox заснований спеціально для "Євробачення".

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Фіналісти "Євробачення-2018" Вогонь з Кіпру Граничний рівень пожежної небезпеки: Елені Фурейра виступає за Кіпр з піснею Fuego. Вона втекла разом з батьками з Албанії і спочатку приховувала своє походження. У Греції вона - зірка. Але в бажанні поїхати на "Євробачення" нова батьківщина кілька разів їй відмовляла. Зате Кіпр вхопився за шанс. Над піснею працював продюсер, який створив хіти для Дженніфер Лопес. Елені пророкують місце в топ-10.

Фіналісти "Євробачення-2018" Поп-королева з Фінляндії Цифра 2 для Саар Аалто має особливе значення. Вона займала друге місце в проектах "Голос Фінляндії" і "Х-Фактор". На "Євробачення" її відправили після двох невдалих спроб. За пісню "Monsters" проголосували фінські глядачі. У Фінляндії Саар знають. Вона співає в мюзиклах, виступає в телешоу, дає концерти зі своєю групою.

Фіналісти "Євробачення-2018" Шанси Німеччини Як глядачі оцінять виступ німецького виконавця Міхаеля Шульте (Michael Schulte), теж поки не зовсім зрозуміло. У попередні роки Німеччина посідала на "Євробаченні" місця в кінці списку. У фіналі конкурсу в Лісабоні Шульте виконає баладу про смерть батька. Деяким глядачам національного відбору його пісня для "Євробачення" нагадала пісню Someone Like You Адель.



Тобто ти купила португальську сімку?

Так (сміється), у нас вона є, і ми це обов'язково зробимо, як і інші українці, які зараз перебувають у Португалії. Вони будуть єдині в цьому, як і інші національні діаспори в різних країнах Європи. Я суджу по українцях. Вони збираються по всьому світу, завжди стежать за конкурсом і голосують за свого артиста, вболівають, як на футболі.

14 років пройшло, як ти виграла "Євробачення". Як змінився конкурс за цей час?

"Євробачення" дуже сильно вдарилося в екшн на сцені, щоб там щось відбувалося, щоб шатл злетів...

Вибач, але це мало відрізняється від твого номера Wild dances, з яким ти виграла "Євробачення"...

Я маю на увазі візуальні ефекти. Це коли йде найпотужніша концентрація на піротехніку, на світло, на екрани, така, що ми втрачаємо артиста. Ми іноді навіть не бачимо його на сцені. І якби камери не вихоплювали його, ми би не бачили його емоції і енергію. Я би хотіла більшої концентрації на артисті.

А що стосується змісту, тут є якісь зміни? Адже на "Євробаченні" в Лісабоні звучить французька пісня, в якій співається про долю дівчинки-біженки, є італійська проти терору...

Мені подобається така тенденція. Мені би хотілося, щоб це стало соціальним трендом. Якби я брала участь у "Євробаченні", то у мене був би трек, присвячений відновлювальній, чистій енергії.

"Дикі танці" Руслани на "Євробаченні-2004"

Чому тоді не візьмеш удруге участь у "Євробаченні", як, наприклад, цьогоріч переможець конкурсу 2009 року Олександр Рибак?

Зріємо, збираємо енергію, нарощуємо м'язи, щоб більше було.

Тобто не виключено, що незабаром Руслана візьме участь в українському національному відборі, щоб виграти в ньому і поїхати на "Євробачення"?

Я не приховую того, що мені дуже подобається цей батл. Я шукаю можливості йти вперед, і водночас, якщо є можливість десь позмагатися і зрозуміти, наскільки твоя ідея відповідає тому, що сьогодні вже є, то я обов'язково скористаюся такою можливістю. Але мені це нецікаво робити просто так, мені хочеться це зробити для чогось.

Розмовляв Андрій Бреннер, Лісабон