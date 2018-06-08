 Румунська тенісистка Сімона Галеп перемогла на Roland Garros | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

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Новини

Румунська тенісистка Сімона Галеп перемогла на Roland Garros

Перша ракетка світу, румунка Сімона Галеп у фіналі Відкритої першості Франції з тенісу в трьох сетах переграла американку Слоун Стівенс.

Сімона Галеп

Сімона Галеп вперше здобула перемогу на кортах Roland Garros

Румунська тенісистка, перша ракетка світу Сімона Галеп у фіналі Відкритої першості Франції на кортах Roland Garros в Парижі у суботу, 9 червня, у драматичному поєдинку перемогла в трьох сетах американку Слоун Стівенс - 3:6, 6:4, 6:1. Галеп здобула першу в своїй кар'єрі перемогу на турнірі серії Grand Slam.  

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Українка впевнено розгромила першу ракетку світу Сімону Галеп з рахунком: 6:0, 6:4, захистивши титул. (20.05.2018)

Українка Еліна Світоліна виграла тенісний турнір Premier 5 в Торонто, обігравши датчанку Кароліну Вознякі. Це вже п'ятий турнір у сезоні 2017 року, який виграє українка. (13.08.2017)

Латвійка Єлена Остапенко стала переможницею турніру серії "Великого шолома", вигравши у Відкритому чемпіонаті Франції Roland Garros. (10.06.2017)

У першому сеті дещо активнішою була Стівенс - їй вдалося взяти подачу суперниці та впевнено виграла сет - 6:3. На початку другого сету Стівенс, яка перемогла восени на Відкритій першості США, одразу взяла подачу суперниці та повела 2:0. Здавалося, вона зможе довести матч до перемоги. Однак Галеп, яка демонструвала якісний захисний теніс, вдалося переломити матч. Вона змогла посилити гру, взяла дві подачі суперниці та вийшла вперед: 4:2. Проте Стівенс одразу ж зробила зворотний брейк. Утім, останнє слово в сеті було за румункою - вона ще раз взяла подачу Стівенс.

У третьому сеті Галеп, яку вважають фізично однією з найбільш підготовлених та витривалих тенісисток, домінувала, демонструючи шедеври захисного тенісу, натомість Стівенс частіше помилялася. Після трохи більш ніж двох годин протистояння румунка довела матч до перемоги - 6:1 у третьому сеті.

Галеп, яка є першою ракеткою світу, нарешті виграла один з чотирьох найбільших турнірів з серії Grand Slam - до цього вона кілька разів програвала у фіналах, у тому числі й минулого року в Парижі та цього року в Мельбурні. Українка Еліна Світоліна, яку вважали однією з головних фавориток на перемогу в Парижі та яка впевнено здолала Галеп на турнірі в Римі кілька тижнів тому, несподівано вибула з боротьби за титул вже в третьому колі, програвши румунці Міхаелі Бузарнеску.

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