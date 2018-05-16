 Роухані - Трампу: США не мають права вирішувати за інших | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Роухані - Трампу: США не мають права вирішувати за інших

Світ більше не сприймає те, що Сполучені Штати все вирішують за нього, заявив президент Ірану Хасан Роухані у відповідь на новий жорсткий курс Вашингтона щодо Тегерана.

Дональд Трамп (ліворуч) та Хасан Роухані

Дональд Трамп (ліворуч) та Хасан Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані піддав різкій критиці оголошений державним секретарем Сполучених Штатів Майком Помпео новий жорсткий курс Вашингтона щодо Тегерана. Виголошену заяву Роухані поширило в понеділок, 21 травня, іранські державні ЗМІ.

DW.COM

Нова доктрина Вашингтона щодо Тегерану передбачає небачені досі санкції проти близькосхідної країни. Передумовою скасування американських санкцій є виконання довгого списку вимог до іранського уряду. (21.05.2018)

У суперечці щодо ядерної угоди Тегеран не прагне перетинати "червону лінію", запевнив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф. (20.05.2018)

Іран прагне зберегти ядерну угоду, однак якщо Євросоюз не надасть гарантій дотримання домовленостей, іранська сторона готова відновити збагачення урану. (19.05.2018)

"Хто ви такі, щоб вирішувати за Іран та світ", - сказав  Роухані, заявивши, що сьогоднішній світ більше не сприймає рішень США. "Країни мають свою незалежність", - наголосив, Роухані, якого цитує інформагенція AFP.

Так само іранський лідер звинуватив нинішню адміністрацію Дональда Трампа в поверненні до риторики Джорджа Буша-молодшого в 2003 та 2004 роках. Щодо загроз з боку США, то, за словами Роухані, іранці вже "сотні разів" чули такі висловлювання й не звертали на них уваги.

У такий спосіб Роухані відповів на зроблені раніше заяви держсекретаря США Майка Помпео про обрання нового значно жорсткішого курсу Вашингтона щодо Тегерана. Серед іншого Помпео представив список вимог до іранського керівництва, котрий містить такі положення як укладення значно жорсткішої ядерної угоди з Іраном, припинення підтримки Іраном повстанців-хуситів в Ємені та радикального шиїтського руху "Хезболла" в Лівані,  виведення всіх іранських військ з Сирії та припинення антиізраїльської риторики.

У разі невиконання цих вимог Ірану доведеться зіткнутися з безпрецедентними санкціями, застерігають у Вашингтоні.

 

DW.COM

Іран: зманіпульована фотореальність

В Ірані політично неприйнятні для країни явища на фотографіях просто ретушуються. Офіційні світлини мають відповідати принципам ісламу. Те ж, що не відповідає, просто підправляють. (10.04.2013)  

Також за темою

Mike Pompeo US Außenminister

США погрожують Ірану "безпрецедентним тиском" 21.05.2018

Нова доктрина Вашингтона щодо Тегерану передбачає небачені досі санкції проти близькосхідної країни. Передумовою скасування американських санкцій є виконання довгого списку вимог до іранського уряду.

Pakistan Karachi - Iranischer Außenminister Mohammad Javad Zarif besucht Pakistan

Іран поки не планує переходити межу у суперечці щодо ядерної угоди 20.05.2018

У суперечці щодо ядерної угоди Тегеран не прагне перетинати "червону лінію", запевнив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

Iran Hassan Rouhani

Іран очікує на "проблеми" в разі виходу США з ядерної угоди 08.05.2018

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що у випадку виходу США із ядерної угоди країна зіткнеться з проблемами, але подолає їх. Президент США Дональд Трамп має оголосити рішення щодо угоди сьогодні.

Докладно

У Єврокомісії поки не квапляться відбирати безвіз у Грузії

У Брюсселі не поспішають з призупиненням безвізу для Грузії

Попри повідомлення про використання безвізового режиму криміналітетом з Грузії, ЄС поки не поспішає його відбирати.  

МВФ

Україні не обійтися без кредитів МФВ - експерти

Наступними роками Україні можуть запропонувати нову програму кредитної підтримки від МВФ, кажуть у IIF. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  