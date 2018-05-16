Роухані - Трампу: США не мають права вирішувати за інших

Президент Ірану Хасан Роухані піддав різкій критиці оголошений державним секретарем Сполучених Штатів Майком Помпео новий жорсткий курс Вашингтона щодо Тегерана. Виголошену заяву Роухані поширило в понеділок, 21 травня, іранські державні ЗМІ.

"Хто ви такі, щоб вирішувати за Іран та світ", - сказав Роухані, заявивши, що сьогоднішній світ більше не сприймає рішень США. "Країни мають свою незалежність", - наголосив, Роухані, якого цитує інформагенція AFP.

Так само іранський лідер звинуватив нинішню адміністрацію Дональда Трампа в поверненні до риторики Джорджа Буша-молодшого в 2003 та 2004 роках. Щодо загроз з боку США, то, за словами Роухані, іранці вже "сотні разів" чули такі висловлювання й не звертали на них уваги.

У такий спосіб Роухані відповів на зроблені раніше заяви держсекретаря США Майка Помпео про обрання нового значно жорсткішого курсу Вашингтона щодо Тегерана. Серед іншого Помпео представив список вимог до іранського керівництва, котрий містить такі положення як укладення значно жорсткішої ядерної угоди з Іраном, припинення підтримки Іраном повстанців-хуситів в Ємені та радикального шиїтського руху "Хезболла" в Лівані, виведення всіх іранських військ з Сирії та припинення антиізраїльської риторики.

У разі невиконання цих вимог Ірану доведеться зіткнутися з безпрецедентними санкціями, застерігають у Вашингтоні.