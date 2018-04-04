Росія і Туреччина - лідери за кількістю невиконаних рішень ЄСПЛ

Росія та Туречина лідирують у переліку країн, які не виконують рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) . Про це йдеться у звіті Комітету міністрів Ради Європи, оприлюдненому у середу, 4 квітня, в Страсбурзі.

Зокрема, у Росії не виконані рішення ЄСПЛ у понад двох тисячах справ щодо порушень прав людини, інформує AP. У Туреччині очікують на імплементацію понад 1500 рішень страсбурзького суду.

Росія також має заплатити найвищу загальну суму компенсацій у справах щодо порушень прав людини - 14,6 мільйона євро. Туреччина винна позивачам 11,6 мільйона євро.

Водночас у Раді Європи зазначають, що кількість незакритих справ за рішеннями ЄСПЛ впала на 47 відсотків у порівнянні з минулим роком. Найбільше справ у 2017 році закрила Італія, виконавши 2961 рішення ЄСПЛ. Україна минулого року виконала 100 рішень ЄСПЛ.

Також у звіті Комітету міністрів Ради Європи Україна опинилася серед країн з найбільшою кількістю справ (понад сім тисяч), що перебувають на розгляді ЄСПЛ. Вона посіла в цьому списку четверту позицію після Румунії, Росії та Туреччини.