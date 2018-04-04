 Росія і Туреччина - лідери за кількістю невиконаних рішень ЄСПЛ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Росія і Туреччина - лідери за кількістю невиконаних рішень ЄСПЛ

Найбільша кількість невиконаних рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) - на рахунку Росії та Туреччині. Україна - серед лідерів за кількістю справ, які розглядаються судом.

Будівля Європейського суду з прав людини, Страсбург

Будівля Європейського суду з прав людини, Страсбург

Росія та Туречина лідирують у переліку країн, які не виконують рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) . Про це йдеться у звіті Комітету міністрів Ради Європи, оприлюдненому у середу, 4 квітня, в Страсбурзі.

DW.COM

Росія не сплатила членські внески до Ради Європи. Це не катастрофа, але організації доводиться економити - ще й тому, що свої платежі зменшила інша країна. (02.03.2018)

Зокрема, у Росії не виконані рішення ЄСПЛ у понад двох тисячах справ щодо порушень прав людини, інформує AP. У Туреччині очікують на імплементацію понад 1500 рішень страсбурзького суду.

Росія також має заплатити найвищу загальну суму компенсацій у справах щодо порушень прав людини - 14,6 мільйона євро. Туреччина винна позивачам 11,6 мільйона євро.

Водночас у Раді Європи зазначають, що кількість незакритих справ за рішеннями ЄСПЛ впала на 47 відсотків у порівнянні з минулим роком. Найбільше справ у 2017 році закрила Італія, виконавши 2961 рішення ЄСПЛ. Україна минулого року виконала 100 рішень ЄСПЛ.

Також у звіті Комітету міністрів Ради Європи Україна опинилася серед країн з найбільшою кількістю справ (понад сім тисяч), що перебувають на розгляді ЄСПЛ. Вона посіла в цьому списку четверту позицію після Румунії, Росії та Туреччини.

Також за темою

Europaeischer Gerichtshof- Strassburg Gerichtshofs für Menschenrechte

ЄСПЛ зобов'язав Україну компенсувати моральну шкоду виконавиці перформансу на Вічному вогні 27.02.2018

Україна має сплатити компенсацію активістці Синьковій, яка влаштувала перфоманс зі смаженням яєчні на меморіалі "Вічної Слави" в Києві 2010 року. Водночас ЄСПЛ не визнав її засудження порушенням прав людини.

Europaeischer Gerichtshof- Strassburg Gerichtshofs für Menschenrechte

ЄСПЛ: 2017 року майже кожне десяте рішення про порушення стосувалося України 25.01.2018

За минулий рік у ЄСПЛ надійшло значно більше скарг, ніж попереднього року, значною мірою через Туреччину. Кількість скарг з України зменшилася.

Europaeischer Gerichtshof- Strassburg Gerichtshofs für Menschenrechte

ЄСПЛ зняв з України відповідальність за відсутність судочинства в ОРДЛО 13.02.2018

Українська влада не несе відповідальності за відсутність українських судів у непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей, вирішили судді Європейського суду з прав людини.

Докладно

У залі Верховної Ради (Архівне фото)

Холодницький і Ситник у Раді

Керівники антикорупційних органів виправдовувались перед депутатами ВРУ за відсутність гучних вироків. 

На місті будівництва Akkuyu на узбережжі Середземного моря, провінція Мерсін

Як Росія підсаджує Туреччину на атомну голку

Туреччина десятиріччями мріяла про власну АЕС. Тепер мрії начебто збуваються - з російською допомогою. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  