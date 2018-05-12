 Росія скасувала заборону на в′їзд німецькому журналісту Гайо Зеппельту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

Росія скасувала заборону на в'їзд німецькому журналісту Гайо Зеппельту

Глава МЗС Німеччини повідомив про скасування Росією заборони на в'їзд викривальнику державної системи вживання допінгу в РФ Гайо Зеппельту. Утім, поки невідомо, чи зможе він висвітлювати Чемпіонат світу з футболу.

Гайо Зеппельт

Гайо Зеппельт

Російська влада скасувала заборону на в'їзд німецькому журналісту Гайо Зеппельту (Hajo Seppelt), який відомий своїми викривальними матеріалами про державну систему вживання допінгу спортсменами в РФ. Про скасування заборони на в'їзд у вівторок, 15 травня, повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у мережі Twitter.

"Проміжний успіх: російська сторона тільки-но повідомила нам, що Гайо Зеппельп принаймні може поїхати на Чемпіонат світу. Докладаємо зусиль для забезпечення вільного висвітлення", - написав Маас.

DW.COM

Кореспонденту німецького телеканалу ARD Гайо Зеппельту, відомому викривальними матеріалами про допінг у російському спорті, заборонили в'їзд у Росію. (11.05.2018)

Німецькому журналісту Гайо Зеппельту, який розслідував проблему допінгу в Росії, 14 січня вручили Німецьку телевізійну премію. Напередодні лауреат відповів на запитання DW у Берліні. (14.01.2016)

Міністр назвав успіх "проміжним", оскільки поки невідомо, чи зможе Зеппельт висвітлювати футбольний форум.

Речниця міністерства закордонних справ ФРН зазначила, що питання ще детально перевірять та з'ясують, як саме віза оформлена, повідомляє агентство AFP.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що замовлену медіакомпанією SWR візу для репортера Гайо Зеппельта російські органи оголосили недійсною. Зеппельт мав працювати на Чемпіонаті світу з футболу в Росії, що триватиме з 14 червня по 15 липня. Крім того, репортер опинився в списку персон нон-грата в РФ.

Зеппельт - автор викривальних матеріалів про допінг у російському спорті. Саме його матеріали лягли в основу розслідувань випадків масового застосування допінгу спортсменами в РФ. На телеканалі ARD назвали заборону першим випадком за всю історію роботи спортивних коментаторів та журналістів телеканалу. Напередодні у німецькому уряді озвучили вимогу до російської влади дозволити Зеппельту в’їзд в Росію.
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