Росія поскаржилася до СОТ щодо металевих мит США

Росія вимагає від Сполучених Штатів Америки компенсації за нещодавнє рішення Вашингтона запровадити додаткові мита на сталь та алюміній. Про це йдеться у скарзі Москви до Світової організації торгівлі (СОТ), оприлюдненої у четвер, 19 квітня. На нові торговельні бар'єри США вже поскаржилася низка країн, що розвиваються, а також ЄС, зазначає агенція Reuters.

Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає, що запровадження мит обґрунтоване міркуваннями національної безпеки та не підпадає під дію правил СОТ. Утім, ЄС, Росія, Індія та Китай заперечують та наголошують, що мита - протекціоністські заходи, тому експортери мають право на компенсації. Вашингтон уже заявляв, що "відкритий для дискусії", проте наполягає, що претензії щодо відшкодувань не мають підстав.

Дональд Трамп офіційно оголосив ще 8 березня, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію. Ці зміни мають набути чинності за два тижні. Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду та Мексику, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА).

Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко критикують ЄС та Китай. Євросоюз планує заручитися підтримкою з боку інших великих виробників сталі - Канади, Бразилії, Японії або Китаю. Також Брюссель може запровадити спецмита на сталь та алюміній, а також мотоцикли, віскі, джинси, горіхове масло, апельсиновий сік та інші популярні товари зі США.