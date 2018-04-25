Росія посилює ППО в Криму комплексами С-400 та "Панцир-С"

Російська армія анонсувала розширення своєї військової присутності в анексованому Криму. Угруповання протиповітряної оборони (ППО) посилять штатними підрозділами зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) "Панцир-С". Про це заявив у п'ятницю, 4 травня, командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков.

"Частини військово-повітряних сил і ППО, дислоковані в Криму, на 100 відсотків забезпечені новітніми зразками озброєння", - цитує Дворнікова агенція "Інтерфакс". За його словами, на анексованому українському півострові минулоріч Росія переозброїла більше двох десятків своїх військових з'єднань та частин.

"Панцир-С" здатний організувати ближнє прикриття об'єктів, зокрема комплексів ППО великої дальності, а також захист від наземних та надводних загроз. Експортна ціна російської розробки, за даними відкритих контрактів, становить близько 13-14,5 мільйонів доларів. Своєю чергою, ЗРК С-400 розроблений для ураження засобів нападу з повітря, зокрема літаків та балістичних ракет. Відомо, що Росія активно використовує їх у Сирії. За даними з відкритих джерел, ціна одного батальйону з віьмома пусковими установками та понад сотнею ракет складає приблизно 400 мільйонів доларів.

Нещодавно Стокгольмський інститут проблем миру (SIPRI) оприлюднив звіт, де зазначається, що військові витрати у світі в 2017 році зросли до найбільшого рівня з часу "холодної війни". Військові витрати РФ, як з'ясували експерти, різко впали минулоріч, вперше після дефолту 1998 року. SIPRI оцінює їх у 66 мільярдів доларів. Експерти установи пояснюють скорочення оборонного бюджету Росії економічними проблемами, спричиненими санкціями за анексію Криму та агресію в Україні, а також здешевшанням нафти.

Дивитись відео 03:07 Поділитись Військові навчання у Швеції: щоб не прийшли "зелені чоловічки" (29.09.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2kwna Військові навчання у Швеції: щоб не прийшли "зелені чоловічки"

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Операція із захоплення Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Під контролем російських військових Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

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Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії Золото кримських скіфів переїде в Київ Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії З паспортом Росії З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років. Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський

