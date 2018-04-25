 Росія посилює ППО в Криму комплексами С-400 та ″Панцир-С″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
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Новини

Росія посилює ППО в Криму комплексами С-400 та "Панцир-С"

У російській армії похвалилися технічним переоснащенням сил в анексованому Криму. Сили протиповітряної оборони на півострові посилять комплексами С-400 та "Панцир-С".

Російський ЗРК С-400 у Феодосії, 2017 рік

Російський ЗРК С-400 у Феодосії, 2017 рік

Російська армія анонсувала розширення своєї військової присутності в анексованому Криму. Угруповання протиповітряної оборони (ППО) посилять штатними підрозділами зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) "Панцир-С". Про це заявив у п'ятницю, 4 травня, командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков.

DW.COM

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"Частини військово-повітряних сил і ППО, дислоковані в Криму, на 100 відсотків забезпечені новітніми зразками озброєння", - цитує Дворнікова агенція "Інтерфакс". За його словами, на анексованому українському півострові минулоріч Росія переозброїла більше двох десятків своїх військових з'єднань та частин.

"Панцир-С" здатний організувати ближнє прикриття об'єктів, зокрема комплексів ППО великої дальності, а також захист від наземних та надводних загроз. Експортна ціна російської розробки, за даними відкритих контрактів, становить близько 13-14,5 мільйонів доларів. Своєю чергою, ЗРК С-400 розроблений для ураження засобів нападу з повітря, зокрема літаків та балістичних ракет. Відомо, що Росія активно використовує їх у Сирії. За даними з відкритих джерел, ціна одного батальйону з віьмома пусковими установками та понад сотнею ракет складає приблизно 400 мільйонів доларів.

Нещодавно Стокгольмський інститут проблем миру (SIPRI) оприлюднив звіт, де зазначається, що військові витрати у світі в 2017 році зросли до найбільшого рівня з часу "холодної війни". Військові витрати РФ, як з'ясували експерти, різко впали минулоріч, вперше після дефолту 1998 року. SIPRI оцінює їх у 66 мільярдів доларів. Експерти установи пояснюють скорочення оборонного бюджету Росії економічними проблемами, спричиненими санкціями за анексію Криму та агресію в Україні, а також здешевшанням нафти.
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Військові навчання у Швеції: щоб не прийшли "зелені чоловічки"

  • Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Операція із захоплення

    Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

  • Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Під контролем російських військових

    Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

  • Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Кримські татари поза законом

    Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

  • Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - 15 хвилин, Lâle, Крим. Реалії. А дихати в Криму можна? - запитують місцеві журналісти.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    "А дихати в Криму можна?"

    Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.

  • Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Як легально потрапити в Крим

    Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

  • Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Санкції за анексію

    Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

  • Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості комуналки. Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Обіцяного чекають три роки

    Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

  • Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія Стройгазмонтаж Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Міст від друга Путіна

    Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

  • За три роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними сайту Крим. Реалії, кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Чорний переділ

    За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

  • У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в інфраструктурі обслуговування, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Турбізнес зазнає збитків

    У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

  • Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря вирішить український суд.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Золото кримських скіфів переїде в Київ

    Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

  • З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    З паспортом Росії

    З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський


Дивитись відео 02:43

Фактчек DW: Чи припинила Україна експорт зброї в Росію?

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