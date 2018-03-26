Росія погрожує відповісти на видворення дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018

Президент Росії Володимир Путін ухвалить рішення про заходи у відповідь на видворення низкою країн ЄС та США російських дипломатів після аналізу ситуації. Росія буде керуватися принципом взаємності, заявив у понеділок, 26 березня, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє агентство "Інтерфакс".

"Нам належить проаналізувати ситуацію, яка складається в зв'язку з озвученими рішеннями про видворення наших дипломатів низкою країн, основний аналіз буде проведений у нашому дипломатичному відомстві, після цього президенту будуть представлені пропозиції про кроки. Остаточне рішення буде приймати глава російської держави", - повідомив Пєсков.

При цьому речник Путіна додав, що Росія шкодує через рішення про видворення дипломатів. Пєсков ще раз заявив, що Росія не причетна до справи про отруєння Скрипаля.

МЗС Росії протестує

У свою чергу в міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва висловлює "рішучий протест" у зв'язку з видворенням "низкою країн ЄС та НАТО російських дипломатів" у відповідь на отруєння у Великобританії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. В оприлюдненій на сайті відомства заяві такий крок назвали "недружнім" і таким, що "не відповідає завданням та інтересам встановлення причин і пошуку винних в інциденті".

Росія пообіцяла відреагувати на видворення її дипломатів. "Саме собою зрозуміло, що вказаний недружній крок цієї групи країн не мине безслідно, і ми на нього відреагуємо", - наголосили в російському МЗС.

Хто вислав російських дипломатів

Раніше цього ж дня президент Європейської Ради Дональд Туск заявив про видворення російських дипломатів з 14 країн ЄС. Так, Німеччина повідомила, що вишле чотирьох дипломатів, Франція також видворить чотирьох представників РФ. З Італії вишлють двох дипломатів РФ, з Данії - також двох, з Польщі - чотирьох, з Литви та Чехії - по три особи. Про видворення російських дипломатів повідомили і в низці інших держав ЄС.

США також заявили про видворення 60 співробітників російських "секретних служб", а Канада заявила, що висилає чотирьох дипломатів, а ще трьом відмовляє в акредитації.

Крім того, до цих заходів долучилася і Україна. За словами українського президента Петра Порошенка, Київ вишле 13 російських дипломатів.

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