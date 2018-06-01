 Росія на Березняках: Lufthansa перепросила за знятий у Києві ролик до ЧС-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2018

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Новини

Росія на Березняках: Lufthansa перепросила за знятий у Києві ролик до ЧС-2018

Компанія заявила, що зйомки велися в Києві "з логістичних міркувань". Lufthansa помітила, що зачіпає почуття окремих користувачів, та видалила ролик.

Брендований під футбольні події літак Lufthansa

Брендований під футбольні події літак Lufthansa

Німецький гігант авіаперевезень Lufthansa в ніч на понеділок, 4 червня, видалила з YouTube рекламний ролик, присвячений рейсам до Москви на Чемпіонат світу з футболу 2018 року. Він спровокував обурення в Уанеті, оскільки на кадрах, знятих у київських районах Березняки та Русанівка, вказано, що це Росія.

"Ми побачили вже в перших коментарях, що це зачіпає почуття окремих користувачів", - зазначається в повідомленні на сайті компанії. Lufthansa наголосила, що відео знімали в Україні "з логістичних міркувань", що є звичною практикою для рекламних роликів, адже "ідеться про те, яке уявлення про місце має глядач".

Німецький журналіст Борис Райтшустер (Boris Reitschuster), утім, зазначив з посиланням на учасника зйомок, що це робили в Києві, адже в РФ було складно отримати дозвіл на виробництво ролика. "Фільм для німецького глядача, який агітує зокрема за відкриту Росію, знімається у Києві… Довкола цього абсурду - повна мовчанка у німецьких ЗМІ", - обурився він відсутності коментарів у пресі ФРН.

Німецьке видання Horizont назвало ролик "смішним". За сюжетом самої реклами двоє німецьких фанатів у Росії (насправді - на тлі київського житлового масиву) під пісню "Калінка-малінка" обговорюють, що треба повторити події чотирирічної давності, коли збірна ФРН виграла ЧС-2014 у Бразилії. "У ролику йдеться про забобони, пристрасть та "Voooooodka", - зазначає видання.

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Посилання в інтернеті

Уривок з ролика Lufthansa на Facebook

Die Lufthansa startet mit viel Humor in die Mission Titelverteidigung

Аудіо й відео до теми

"Радянський" Adidas та інші модні скандали  

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