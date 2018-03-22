 Росія назвала закиди ЄС у причетності до справи Скрипаля ″бездоказовими″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2018
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Росія назвала закиди ЄС у причетності до справи Скрипаля "бездоказовими"

У Москві назвали заяву ЄС, котра прямо натякає на відповідальність Росії в справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, "бездоказовими звинуваченням".

Росія закинула ЄС бездоказові звинувачення у свій бік у справі Скрипаля

У міністерстві закордонних справ Росії в п'ятницю, 23 березня, жорстко розкритикували застосоване у спільній заяві глав держав та урядів Євросоюзу формулювання щодо "високої ймовірності" причетності Росії до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії, а також рішення Брюсселя відіслати з Москви посла Євросоюзу.

Речник МЗС Росії Артем Кожин назвав заяву Європейської Ради, поширену в четвер, "бездоказовими звинуваченнями" на адресу Москви. Він також закинув Великобританії ухиляння від співпраці з Росією в розслідуванні справи Скрипаля попри начебто готовність до неї Москви. Представник російського дипломатичного відомства закликав Євросоюз чинити тиск на уряд Великобританії з метою підштовхнути Лондон до співпраці з Москвою за правилами Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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Великобританія чинитиме тиск на російську владу, щоб змусити її відмовитися від "руйнівної та безвідповідальної поведінки", пообіцяв британський міністр закордонних справ Борис Джонсон. (20.03.2018)

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Великобританія винесла уроки з отруєнь Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля. Лондон чинитиме тиск на Росію, заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW Борис Джонсон. (20.03.2018)

Глава дипмісії Євросоюзу в Москві відкликаний для консультацій. Учасники саміту ЄС підтримали Лондон, погодившись, що за нападом на екс-шпигуна Скрипаля, найімовірніше, стоїть Росія. (23.03.2018)

Раніше в уряді Великобританії звинувачували Росію у небажанні надати вичерпну інформацію про програму розробки отруйної речовини типу "Новачок". У Лондоні кажуть, що встановили: саме отрутою такого типу було скоєно замах на Скрипаля та його доньку у Солсбері минулого тижня. Лондон також залучив до експертизи зразків отрути фахівців ОЗХЗ.

Напередодні учасники саміту ЄС вирішили відкликати з Москви посла Євросоюзу в Росії Маркуса Едерер (Markus Ederer). Дипломата відкликають у Брюссель для консультацій у якості символічного жесту підтримки Лондона в конфлікті з Москвою навколо отруєння Сергія Скрипаля.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон підтвердив своє переконання в тому, що вказівку отруїти Скрипаля міг дати особисто президент Росії Володимир Путін.

Ситуація навколо отруєння екс-шпигуна призвела до дипломатичного конфлікту між Лондоном і Москвою. Остання усі закиди на свій бік категорично відкидає. Днями російський президент Володимир Путін назвав їх "нісенітницею" і "нонсенсом" та заявив, що Росія, мовляв, не має засобів для скоєння подібного нападу. Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів та призупинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, заявивши про видворення з країни 23 дипломатів Великобританії. 
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