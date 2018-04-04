 Росія звинуватила Ізраїль в атаці на сирійський аеродром | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

Росія звинуватила Ізраїль в атаці на сирійський аеродром

Міністерство оборони Росії заявило, що атаку по сирійському військовому аеродрому в провінції Хомс здійснили ізраїльські літаки. Ізраїль поки не коментує це звинувачення.

Росія звинуватила Ізраїль в атаці на сирійський аеродром

Росія звинуватила Ізраїль в атаці на сирійський аеродром

Міністерство оборони Росії заявило, що атаку на сирійський військовий аеродром в провінції Хомс здійснили ізраїльські літаки. "9 квітня в період з 3.25 по 3.53 (за московським часом) два літаки F-15 ВПС Ізраїлю, не заходячи в повітряний простір Сирії, з території Лівану завдали удар вісьмома керованими ракетами по аеродрому Тіфор", - повідомило міністерство в понеділок, 9 квітня.

Представниця ізраїльської армії заявила, що Ізраїль не має наміру коментувати цю інформацію. Арабський телеканал Al Mayadeen, який базується в Лівані, раніше повідомив, що ВПС Ізраїлю перебували в небі в районі кордону Сирії і Лівану в момент здійснення авіаудару по авіабазі.

Державні ЗМІ Сирії повідомили в ніч на понеділок, що військовий аеродром, розташований в провінції Хомс, піддався ракетному обстрілу, і що сирійцям вдалося збити вісім ракет. Внаслідок цього обстрілу сирійські військові зазнали втрат. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинули 14 осіб.

Раніше у понеділок США спростували повідомлення про можливу причетність до ракетного удару по авіабазі сирійських військ. Атака на військовий аеродром, вважають в Сирії, могла стати відплатою за хімічну атаку в місті Дума.  Президент США Дональд Трамп напередодні різко засудив її та назвав президента Сирії Башара Асада "тварюкою". 

DW.COM

Лідери Франції та США Еммануель Макрон і Дональд Трамп обговорили ймовірну хімічну атаку в сирійському місті Дума та узгодили позиції для екстреного засідання Ради Безпеки ООН, яке має відбутися 9 квітня. (09.04.2018)

Сирійський військовий аеродром в провінції Хомс піддався ракетній атаці. США заявляють, що вони до цього не причетні, але той, хто застосував хімічну зброю в місті Дума, повинен відповісти за це. (09.04.2018)

Як повідомлялося, гуманітарна організація "Білі шоломи" заявила, що в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над містом Дума в Сирії, що вважається останнім осередком опору в регіоні. За даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії" (UOSSM), жертвами атаки стали щонайменше 150 осіб, більшість із яких жінки та діти. За даними бійців угруповання "Джейш аль-Іслам", яке веде боротьбу проти сил Асада, загинули близько сотні осіб. Дамаск заперечує інформацію про хімічну атаку.

Дев'ять країн-членів Ради Безпеки ООН (РБ ООН) наполягають на проведенні екстреного засідання через інформацію про хімічну атаку в Сирії. Засідання заплановано на понеділок, 9 квітня.
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